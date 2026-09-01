Colocar rodajas de limón con bicarbonato de sodio en la heladera: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

En esta noticia Cinco formas de reutilizar la cáscara de limón

Cuando se termina de exprimir un limón, lo habitual es tirar la cáscara a la basura. Sin embargo, esta parte de la fruta todavía puede aprovecharse: contiene aceites esenciales, tiene un aroma cítrico intenso y puede utilizarse para distintas tareas en el hogar. Reutilizarla, además, permite reducir desperdicios y encontrar alternativas económicas para algunas actividades cotidianas.

Colocar rodajas de limón con bicarbonato de sodio en la heladera: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Generado con IA.

Las cáscaras de limón pueden tener usos tanto en la limpieza como en la cocina. Su fragancia ayuda a refrescar ambientes y sus componentes naturales pueden ser útiles para eliminar ciertos olores y restos de grasa.

Cinco formas de reutilizar la cáscara de limón

Con algunos pasos sencillos, es posible darle una segunda utilidad a las cáscaras que por lo general terminarían en el tacho de basura. Estas son cinco opciones prácticas para aprovecharlas en casa.

Neutralizar los olores del refrigerador

Cuando el refrigerador acumula olores de distintos alimentos, una alternativa sencilla es colocar algunas cáscaras de limón en un pequeño recipiente dentro del aparato durante uno o dos días. El aroma cítrico ayudará a refrescar el interior. También se puede incorporar un poco de bicarbonato de sodio.

Elaborar un limpiador casero

Otra opción consiste en colocar las cáscaras de limón dentro de un frasco con vinagre blanco y dejar reposar la preparación durante aproximadamente dos semanas. Luego, se debe colar y diluir con agua para colocarla en un atomizador.

De esta manera se obtiene una preparación casera que puede utilizarse para limpiar distintas superficies de la cocina, el baño o las mesas, además de dejar un aroma cítrico.

Aromatizar los ambientes

Las cáscaras también pueden convertirse en un ambientador natural. Para hacerlo, basta con hervirlas en una olla con agua y sumar ingredientes como canela, clavo de olor o romero.

El vapor desprenderá los aromas de los ingredientes y ayudará a perfumar diferentes espacios de la vivienda.

Usar la ralladura en distintas recetas

Antes de desechar la cáscara, también es posible aprovechar la parte amarilla para obtener ralladura de limón. Puede conservarse en el refrigerador o congelarse y utilizarse posteriormente en postres, galletas, salsas, aderezos, marinados y bebidas.

La ralladura aporta un sabor y aroma cítrico intenso sin necesidad de utilizar una gran cantidad.

Limpiar tablas y utensilios de cocina

Después de preparar alimentos con olores fuertes, como ajo, cebolla o pescado, la cáscara de limón puede utilizarse para frotar tablas de cortar y algunos utensilios.

La combinación de sus componentes naturales y el aroma cítrico puede ayudar a eliminar residuos y reducir los malos olores. Para potenciar la limpieza, se puede colocar un poco de sal gruesa sobre la superficie antes de frotarla con la cáscara.