Es un hecho | Soriana baja la persiana y cierra 20 sucursales en Jalisco, Chihuahua y Coacalco

Durante 2026, Soriana puso en marcha un proceso de reestructuración que contempla el cierre definitivo de 20 tiendas en México. Sin embargo, la empresa no difundió una lista oficial con todas las sucursales que dejarán de operar. En cambio, los clientes se enteraron del proceso de manera gradual mediante lonas, carteles y avisos colocados en los accesos de los establecimientos.

Esta estrategia permite a la compañía avanzar con la reorganización de su red de tiendas sin generar un impacto anticipado en clientes, proveedores y operaciones. La publicación de una lista completa podría acelerar la pérdida de tráfico en los establecimientos próximos a cerrar y afectar la percepción de la marca frente a competidores como Walmart y Chedraui.

Tienda Soriana Hiper | Cortesía

¿Qué sucursales de Soriana cerrarán y cuándo?

Aunque no existe un listado oficial completo, algunos cierres ya fueron confirmados mediante los anuncios implementados en las propias tiendas. Varias sucursales tienen prevista la conclusión de sus operaciones para el 31 de agosto de 2026.

Entre ellas se encuentran Soriana Mercado Tránsito, en Guadalajara, y Soriana Híper San Isidro, en Zapopan, ambas en Jalisco. La primera tiene además un valor histórico para la ciudad, ya que décadas atrás funcionó como el primer supermercado Gigante de Guadalajara.

En el Estado de México también se confirmó el cierre de Soriana Plaza Las Flores, en Coacalco, mientras que en Chihuahua la sucursal Soriana La Sierra tiene programado su cierre definitivo para la misma fecha.

Con estas clausuras, la compañía avanza en su plan de ajustar su presencia física. Durante la primera mitad de 2026 ya había cerrado ocho establecimientos y la estrategia contempla nuevas bajas durante el segundo semestre.

Menores ventas y presión sobre la rentabilidad

Detrás de la reducción de sucursales se encuentra, entre otros factores, el desempeño de las tiendas físicas. Durante el segundo trimestre de 2026, las ventas de Soriana en establecimientos con más de un año de operación registraron una disminución de entre 4.5% y 4.9%.

El resultado contrasta con el crecimiento registrado por algunos de sus principales competidores durante el mismo periodo: Walmart aumentó sus ventas 3.1%, Chedraui 5.1% y La Comer 5.7%.

La rentabilidad también representa un desafío. Soriana reportó un margen EBITDA de 6.6%, por debajo de La Comer, con 10.3%; Walmart, con 9.6%; y Chedraui, con 9.5%. Esta diferencia limita la capacidad de mantener tiendas con bajos niveles de productividad o elevados costos operativos.

A esto se suma el cambio en los hábitos de consumo. El crecimiento del comercio electrónico y la búsqueda de establecimientos más cercanos reducieron el atractivo de los grandes hipermercados, algunos de los cuales cuentan con superficies de hasta 10,000 metros cuadrados.

Soriana reducirá el tamaño de algunos hipermercados

El plan de la compañía no se limita al cierre de establecimientos . Soriana también prevé reducir el tamaño de alrededor de 60 hipermercados, que pasarán de superficies cercanas a los 10,000 metros cuadrados a formatos de entre 5,000 y 6,000 metros cuadrados.

Los espacios que queden disponibles podrán utilizarse para generar nuevos ingresos mediante el arrendamiento a terceros, con negocios como:

Gimnasios

Bancos

Salones de belleza

Tintorerías

La empresa también busca diversificar sus fuentes de ingresos y exploró su participación en el sector financiero mediante la creación de una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) y el lanzamiento de tarjetas de débito propias.