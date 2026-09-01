Confirmado | Querétaro, Puebla, Toluca y Ciudad Juárez prohibirán el ingreso de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte.

Cada año, miles de viajeros se presentan en los controles migratorios sin advertir que su pasaporte está vencido o a pocos días de perder su vigencia. Para ingresar a México, disponer de una documentación válida es uno de los requisitos esenciales que deben cumplir los pasajeros.

Las autoridades mexicanas sostienen los requisitos de identificación internacional para los viajeros que llegan al país tanto por vía aérea como a través de las fronteras terrestres. Presentar un pasaporte vigente resulta indispensable, ya que su falta puede ocasionar el rechazo del ingreso al territorio mexicano, sin importar cuál sea el motivo del viaje.

El problema, en determinadas situaciones, puede surgir incluso antes de que el pasajero abandone su país de origen. Durante el proceso de embarque, las aerolíneas controlan la documentación de los viajeros y, ante la detección de papeles vencidos o alguna irregularidad, están habilitadas para impedir que el pasajero suba al vuelo con destino a México.

Cuatro ciudades importantes de México bloquearán el ingreso de extranjeros que no cumplan con este requisito en su pasaporte

Los principales puntos de ingreso ubicados en Querétaro, Puebla, Toluca y Ciudad Juárez continuarán con controles rigurosos para comprobar que los ciudadanos extranjeros cuenten con la documentación correspondiente y en regla al momento de ingresar a México.

La disposición contempla a turistas, personas que viajan por motivos laborales o de negocios, residentes temporales y cualquier extranjero que busque cruzar la frontera o llegar al territorio mexicano desde otro país.

Desde las autoridades migratorias señalaron que presentar un pasaporte vencido o que no cuente con una renovación vigente puede ocasionar que se rechace el ingreso al país, sin importar la nacionalidad del viajero.

Control migratorio en aeropuertos: autoridades y aerolíneas verifican la vigencia del pasaporte antes del embarque para evitar la negativa de ingreso a México. Fuente: Canva

Por qué muchos extranjeros son bloqueados antes de llegar a México

Aunque la restricción está vinculada a los requisitos migratorios de ingreso, en la práctica la mayoría de los inconvenientes se producen antes del viaje.

Las aerolíneas tienen la obligación de verificar la documentación de los pasajeros antes del embarque y, si detectan que el pasaporte está vencido o presenta problemas de validez, pueden impedir que la persona aborde el vuelo.

Por este motivo, muchos viajeros nunca llegan a territorio mexicano, ya que la salida suele quedar bloqueada en el aeropuerto de origen para evitar inconvenientes migratorios posteriores.

A diferencia de otros países, México no mantiene actualmente una regla que obligue a tener seis meses de vigencia restante en el pasaporte para poder ingresar.

Las autoridades mexicanas únicamente exigen que el documento se encuentre vigente durante toda la duración del viaje y al momento de la entrada al país.

No obstante, especialistas en viajes recomiendan renovar el documento con anticipación cuando la fecha de vencimiento se encuentra próxima, ya que algunas aerolíneas pueden aplicar políticas más estrictas o solicitar mayor margen de validez antes de autorizar el embarque.

Qué deben hacer los extranjeros antes de viajar a México

La principal recomendación es revisar la fecha de vencimiento del pasaporte antes de comprar boletos o iniciar el viaje.

Si el documento está vencido o próximo a expirar, los viajeros deberán gestionar la renovación ante la autoridad correspondiente de su país antes de intentar abordar un vuelo o cruzar la frontera.

Las autoridades migratorias aconsejan verificar toda la documentación con anticipación para evitar retrasos, cancelaciones de viaje o la negativa de embarque en el aeropuerto de origen.