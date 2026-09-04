En esta noticia
En un movimiento que reafirma su influencia en los Balcanes, China refuerza su rol como socio estratégico esencial de Serbia, proporcionando una flota de drones de vanguardia con capacidades tecnológicas avanzadas.
Estos vehículos aéreos no tripulados (UAV) presentan hasta 12 horas de autonomía y un alcance operativo de 250 kilómetros, lo cual constituye un avance notable en las capacidades de vigilancia, reconocimiento y operaciones tácticas del Ejército serbio.
Cómo los drones chinos están reforzando la defensa de Serbia
Esta entrega forma parte de unacooperación militar en expansión entre ambos países, que ya incluye sistemas de defensa aérea y otros equipos de alta tecnología. Se trata de los modelos chinos CH-92 y CH-95.
Serbia, que mantiene una política de neutralidad militar mientras busca la integración europea, ha hallado en China un proveedor confiable, versátil y competitivo en costos.
Los drones entregados por China forman parte de familias de sistemas probados en exportación, capaces de realizar misiones prolongadas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), así como llevar a cabo ataques de precisión en caso de ser necesario.
Con 12 horas de autonomía de vuelo y un radio de acción de 250 kilómetros, estos UAV permiten a las fuerzas armadas serbias cubrir extensos territorios sin la necesidad de un reposicionamiento frecuente, mejorando de manera notable su capacidad de respuesta en contextos de seguridad regional.
Serbia, uno de los pocos países europeos que adquieren tecnología militar china
Serbia ha emergido como uno de los escasos países europeos que favorecen de manera decidida la tecnología militar proveniente de China. Entre los años 2020 y 2024, China constituyó el 57% de las importaciones armamentísticas de Serbia, conforme a los datos proporcionados por el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Esta tendencia supera con claridad a otros proveedores tradicionales como Rusia o Francia.
La cooperación excede la mera entrega de equipos. Abarca la transferencia de tecnología que ha permitido a Serbia desarrollar su propio dron nacional “Pegaz”, inspirado en modelos de origen chino. Esto evidencia un nivel de colaboración más profundo, orientado no únicamente a la adquisición, sino también al desarrollo conjunto de capacidades.
La alianza militar y sus repercusiones geopolíticas
El acercamiento militar entre China y Serbia se manifiesta en un marco que ambos gobiernos han calificado como una “amistad de acero”. Durante las visitas de alto nivel, tal como la efectuada por el presidente serbio Aleksandar Vučić a Beijing, se han tratado nuevas adquisiciones y mayores niveles de cooperación en el sector de defensa industrial.
El ministro de Defensa serbio, Bratislav Gašić, ha subrayado que la colaboración con China se enfocará en intercambios industriales y la producción local. Este enfoque tiene como objetivo disminuir la dependencia de proveedores únicos y modernizar las fuerzas armadas, incrementando la eficiencia de su equipamiento.
Esta flota de drones se añaden a otros sistemas previamente recibidos, incluyendo los sistemas de defensa aérea FK-3 (un modelo de exportación del HQ-22) y el HQ-17A de corto alcance. La totalidad de estos equipos es compatible con el inventario existente de origen ruso, lo que simplifica su integración operativa.