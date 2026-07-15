En esta noticia ¿A quiénes convoca el Servicio Militar Nacional 2026?

El Servicio Militar Nacional vuelve a generar atención entre los jóvenes en México tras la confirmación del inicio del proceso correspondiente a la Clase 2008.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó, hace unos meses, cómo se desarrollará el alistamiento, quiénes deberán cumplir con el trámite de la cartilla militar y cuáles serán las etapas que deberán completar para obtener la liberación del servicio.

De acuerdo con la información oficial, el registro ya se encuentra en marcha y se extenderá hasta octubre de 2026, incluyendo a quienes cumplen la mayoría de edad este año, así como a los llamados “remisos” que no realizaron el trámite en ciclos anteriores.

La Sedena confirmó que el Servicio Militar Nacional 2026 está dirigido principalmente a los jóvenes nacidos en 2008, es decir, quienes cumplirán 18 años durante este año. A este grupo se suman también aquellos ciudadanos de hasta 39 años que no hayan concluido su obligación en años previos.

¿A quiénes convoca el Servicio Militar Nacional 2026?

El proceso de inscripción contempla la obtención de la cartilla militar, un documento oficial indispensable que acredita el cumplimiento del servicio. Para lograr su liberación, los participantes deberán completar distintas fases administrativas y operativas, dentro de un calendario previamente establecido.

El programa se desarrollará a través de 13 sesiones sabatinas, que forman parte de la capacitación obligatoria que deben cumplir los inscritos.

Las fuerzas armadas obligarán a todos los nacidos en 2007 a quitarse la barba y las patillas para entrar al servicio militar en agosto. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El esquema anual se divide en dos bloques principales: el primero se llevó a cabo entre febrero y mayo, mientras que el segundo se extenderá de agosto a octubre de 2026. Durante estas etapas, los participantes deberán asistir de forma regular para cumplir con las actividades de instrucción y formación cívico-militar.

Las autoridades militares reiteraron que el cumplimiento del Servicio Militar es una obligación cívica vigente. En este sentido, no solo los jóvenes de 18 años deben registrarse, sino también aquellos que no realizaron el trámite en su momento y aún aparecen como pendientes.

Qué pasa si no tienes cartilla militar en México

Si no tienes la cartilla militar en México, lo importante es enfocarse en lo que no puedes hacer o se te puede complicar:

No puedes entrar a algunos trabajos, sobre todo en el gobierno, policía, ejército o áreas de seguridad.

Te pueden rechazar en ciertos empleos formales, aunque hoy es menos común, todavía algunas empresas la piden como requisito.

No puedes liberar tu situación militar, lo que puede dejarte como “pendiente” en el sistema del Servicio Militar Nacional

En la vida diaria no te impide estudiar, trabajar en general o vivir normalmente, pero sí te puede limitar en empleos oficiales y trámites específicos.