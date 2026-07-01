Oficial | Colombia, Chile y Perú vetarán la salida e ingreso del país a quienes hayan postergado este trámite con su pasaporte. (Representación creada con IA)

Viajar con el pasaporte vencido puede generar inconvenientes desde el momento del embarque. En distintos países de la región, como Chile, Colombia y Perú, las autoridades migratorias verifican que la documentación cumpla con los requisitos de vigencia antes de permitir la salida o el ingreso de pasajeros en vuelos internacionales y, según el caso, también en algunos pasos fronterizos terrestres.

Además de los controles realizados por los organismos migratorios, las aerolíneas también revisan que los viajeros presenten un pasaporte válido antes de abordar. Si bien determinados acuerdos entre países contemplan excepciones para situaciones específicas, la autorización para viajar siempre dependerá de la normativa vigente del destino, de las condiciones establecidas por la compañía aérea y de la documentación exigida para cada itinerario.

Atención: qué ocurre en Chile con los pasaportes vencidos

En Chile, los extranjeros extracontinentales (aquellos países que están fuera del Mercosur) deben presentar un pasaporte vigente o un documento de viaje válido para ingresar o salir del país.

Además, la Policía de Investigaciones (PDI) y las aerolíneas pueden impedir el embarque si detectan que el documento está vencido al momento del control migratorio.

Los ciudadanos chilenos por su parte necesitan contar con documentación vigente para viajar al exterior, aunque existen excepciones puntuales para algunos países sudamericanos que permiten trasladarse con documento de identidad.

Qué exige Colombia para entrar o salir del país

En Colombia, Migración Colombia establece que los viajeros internacionales deben contar con un pasaporte válido y vigente o con un documento habilitado mediante acuerdos internacionales.

Las autoridades también recuerdan que los ciudadanos colombianos deben identificarse como nacionales al momento de ingresar o salir del territorio.

Si el pasaporte está vencido, tanto las aerolíneas como el control migratorio pueden impedir el viaje hasta que el documento sea renovado.

Las autoridades también recuerdan que los ciudadanos colombianos deben identificarse como nacionales al momento de ingresar o salir del territorio. Representación creada con IA

Colombia mantiene una excepción para algunos ciudadanos venezolanos, ya que en determinados casos se acepta el ingreso con pasaporte venezolano vencido bajo condiciones especiales definidas por las autoridades migratorias.

Perú también exige documentación vigente para viajar

Perú exige a los extranjeros presentar un pasaporte o documento de identidad vigente durante el control migratorio.

En el caso de los residentes extranjeros, las autoridades solicitan contar con un pasaporte válido al momento de abandonar el país.

Además, aunque algunos ciudadanos peruanos pueden viajar a países vecinos utilizando el DNI gracias a acuerdos regionales, para muchos destinos internacionales continúa siendo obligatorio presentar un pasaporte vigente.

Si el documento está vencido, las aerolíneas o Migraciones pueden rechazar el embarque o impedir el ingreso según el destino y la nacionalidad del pasajero.

Qué documentos suelen revisar las autoridades migratorias

Antes de autorizar un viaje internacional, las autoridades migratorias y las compañías aéreas suelen verificar distintos requisitos relacionados con la documentación personal.

Entre los principales controles aparecen: