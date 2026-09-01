Oficial y confirmado | Educación dará descanso de 3 días a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria este viernes 25

Este lunes 31 de agosto comenzó el ciclo escolar 2026-2027 en México, que contempla 185 días efectivos de clases para más de 24 millones de estudiantes de educación básica. Con el regreso a las aulas, las familias ya comienzan a organizar sus actividades en función de los próximos días de descanso y puentes.

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A continuación, repasamos las fechas oficiales sin clases, los días festivos y las jornadas de Consejo Técnico Escolar previstas antes de las vacaciones de invierno, que coincidirán con las celebraciones de Navidad.

Días festivos y puentes antes de diciembre

El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece tres suspensiones de labores docentes durante los primeros meses del ciclo:

Miércoles 16 de septiembre de 2026: habrá suspensión de clases por la conmemoración de la Independencia de México. Al ser miércoles, no formará un fin de semana largo.

Lunes 2 de noviembre de 2026: no habrá clases por el Día de Muertos. La fecha permitirá disfrutar del primer puente oficial, del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre.

Lunes 16 de noviembre de 2026: se suspenderán las actividades escolares por la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana. El segundo puente abarcará del sábado 14 al lunes 16 de noviembre.

Viernes sin clases por Consejo Técnico Escolar

Las reuniones ordinarias del Consejo Técnico Escolar (CTE) representan jornadas sin clases para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, mientras los docentes participan en actividades de capacitación y organización.

Durante el resto de 2026 están previstas tres sesiones:

Viernes 25 de septiembre de 2026

Viernes 30 de octubre de 2026

Viernes 27 de noviembre de 2026

Estas jornadas permitirán que los alumnos tengan fines de semana de tres días.

¿Cuándo comienzan las vacaciones de invierno?

El viernes 18 de diciembre de 2026 será el último día de clases del año. Posteriormente, el periodo de vacaciones comenzará el lunes 21 de diciembre y se extenderá hasta el martes 5 de enero de 2027.

El regreso a las aulas está previsto para el jueves 7 de enero de 2027, debido a que el miércoles 6 de enero figura como día de suspensión de labores por el Día de Reyes.