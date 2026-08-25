En esta noticia ¿Por qué Estados Unidos quiere revocar visas de extranjeros y quiénes están en peligro?

La Casa Blanca dijo que se prepara para quitarles la visa a hasta 200.000 extranjeros, en lo que calificó como la mayor revocación masiva en la historia de EE.UU.

La medida, que la Casa Blanca adelantó el martes en las redes sociales, apuntaría a solicitantes de asilo que poseen visas estadounidenses, según Associated Press. Escalaría el impulso del presidente Donald Trump, en su segundo mandato, para reducir la cantidad de ciudadanos extranjeros que viven en EE.UU., y es probable que enfrente desafíos legales.

¿Por qué Estados Unidos quiere revocar visas de extranjeros y quiénes están en peligro?

El asilo se convirtió en un tema políticamente candente en los últimos años, a medida que millones de personas cruzaron la frontera de manera ilegal y pidieron protección humanitaria , lo que saturó aún más un sistema judicial de inmigración federal ya colapsado.

El impulso de la administración Trump para aumentar los arrestos migratorios incluyó a quienes ingresaron con visa y tienen un caso de asilo pendiente, y a quienes esperan otros beneficios migratorios, incluidas las green cards.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló en reiteradas ocasiones que tener un caso de asilo pendiente no protege a un extranjero del arresto. Revocar visas válidas podría aumentar la cantidad de personas que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras agencias migratorias federales buscan detener como parte de su campaña de deportación masiva.

La Casa Blanca dijo que se prepara para quitarles la visa a hasta 200.000 extranjeros, en lo que calificó como la mayor revocación masiva en la historia de EE.UU. Shutterstock

El ICE aceleró el ritmo de las detenciones en las últimas semanas. En julio, sus agentes realizaron casi 50.000 arrestos , un récord de la administración Trump, según datos federales recopilados por el Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley y la UCLA.

Los titulares de visa que solicitan protección humanitaria inician sus trámites ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS), que actualmente tiene un atraso de alrededor de 1,4 millones de casos de asilo. El tribunal federal de inmigración, a cargo del Departamento de Justicia, tiene un atraso de aproximadamente 3,1 millones de casos, entre ellos hasta 2,3 millones de casos de asilo, según datos judiciales recopilados por el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse.

El mes pasado, el USCIS anunció que permitiría a los oficiales de asilo derivar casos a la Justicia de inmigración sin entrevistar al extranjero. Al mismo tiempo, la administración logró un número récord de órdenes de deportación en los tribunales, mientras el Departamento de Justicia avanzó en el despido de jueces considerados demasiado propensos a conceder asilo u otros beneficios migratorios.

Fuente: Bloomberg Mercury