Muchos ciudadanos mexicanos pueden ingresar a Estados Unidos mediante la Border Crossing Card (BCC), un documento oficial identificado como Formulario DSP-150, que funciona como una visa de visitante y facilita los cruces fronterizos sin necesidad de solicitar una visa tradicional en formato de estampado.

Esta tarjeta es expedida por el Departamento de Estado de Estados Unidos y, una vez autorizada, puede tener una vigencia de hasta 10 años, dependiendo del perfil del solicitante.

Oficial y confirmado | Estados Unidos permitirá ingreso legal sin visa americana a ciudadanos y extranjeros que completen el formulario DSP-150

¿Qué es el Formulario DSP-150?

Aunque suele confundirse con una tarjeta fronteriza, el Formulario DSP-150 es, legalmente, una visa B1/B2 integrada en un formato plástico similar al de una tarjeta bancaria, con elementos de seguridad y tecnología para verificar su autenticidad.

La visa incorpora las categorías B1, destinada a actividades de negocios, y B2, enfocada en turismo, visitas familiares y otros viajes temporales.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), este documento constituye una autorización migratoria independiente que, en determinados casos, puede emitirse junto con una visa B1/B2 convencional.

Uno de sus principales beneficios es que permite realizar cruces terrestres y marítimos utilizando únicamente la tarjeta . Sin embargo, cuando el viaje se realiza por vía aérea, el portador debe presentar además un pasaporte mexicano vigente.

¿Quiénes pueden tramitar el Formulario DSP-150?

La Border Crossing Card está disponible únicamente para personas que sean ciudadanas mexicanas y residan en México.

Además de acreditar la nacionalidad y el lugar de residencia, los solicitantes deben cumplir con los mismos requisitos establecidos para obtener una visa B1/B2, entre ellos:

Demostrar que la estancia en Estados Unidos será temporal.

Tener la intención de permanecer en territorio estadounidense por un periodo limitado.

Comprobar vínculos suficientes con México que respalden su regreso al finalizar el viaje.

La expedición de este documento se encuentra respaldada por la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996 (IIRIRA).

¿Cómo es el trámite del Formulario DSP-150?

La solicitud debe realizarse conforme al procedimiento establecido por las representaciones consulares de Estados Unidos en México.

El trámite consta de dos etapas: una fase en línea y otra presencial.

Para iniciar el proceso es indispensable contar con un pasaporte mexicano vigente, ya que será necesario completar primero el formulario electrónico de solicitud de visa. Posteriormente, el sistema permitirá programar una cita para la toma de datos biométricos y la entrevista consular.

Las solicitudes pueden presentarse en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México y en distintos consulados ubicados en el país, entre ellos:

Ciudad Juárez, Chihuahua.

Guadalajara, Jalisco.

Hermosillo y Nogales, Sonora.

Matamoros y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Mérida, Yucatán.

Monterrey, Nuevo León.

Tijuana, Baja California.

Una vez concluido el proceso y, en caso de ser aprobada, la Border Crossing Card permitirá realizar viajes temporales a Estados Unidos conforme a las condiciones establecidas para las visas B1/B2.