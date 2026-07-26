En 2026, España confirmó mediante su publicación en el BOE (Boletín Oficial del Estado) el inicio del programa de formación militar voluntaria, destinado a los jóvenes nacidos en 2007 y 2008.

Se trata de una vía voluntaria que, además, incorpora unos derechos económicos que suelen pasarse por alto. El Ministerio de Presidencia ha publicado en el BOE la convocatoria de 500 plazas de reservista voluntario para 2026, y este grupo es el primero que puede postularse.

España lanza el voluntariado militar para jóvenes de 2007 y 2008

El programa persigue como finalidad la expansión de la base de apoyo social hacia las Fuerzas Armadas, fomentar la participación de mujeres y ofrecer una vía de formación práctica, basada en valores de disciplina y compromiso con la defensa nacional. Este enfoque forma parte de una estrategia de modernización que subraya la voluntariedad.

Según la información oficial, esta formación brinda a los participantes la posibilidad de recibir un entrenamiento militar básico por períodos que oscilan de 1 a 30 días en el caso de reservistas con un compromiso inicial que puede extenderse a varios años.

Un reservista voluntario es el ciudadano que, en ejercicio de su derecho constitucional de defender a España, se vincula temporal y voluntariamente con las Fuerzas Armadas mediante un compromiso de disponibilidad. Supera una formación militar básica y mantiene su vida civil y profesional al margen.

La diferencia está en la activación. Las Fuerzas Armadas pueden llamarles en caso de conflicto o especial necesidad. Se calcula que en España hay más de 3.000 reservistas voluntarios, que no deben confundirse con los 10.000 reservistas de especial disponibilidad, personas que superan los 45 años y ya no pueden prestar servicio profesional en tropa o marinería.

Es oficial | Empieza el Servicio Militar para los nacidos en 2008: este grupo será reclutado por las Fuerzas Armadas. Shutterstock

Servicio militar en España: sin obligatoriedad

Es fundamental señalar que no existe servicio militar obligatorio en España. Ante situaciones excepcionales, como una grave crisis de seguridad o guerra, el marco legal permite la movilización inicial de reservistas voluntarios y de especial disponibilidad (exmilitares).

En escenarios excepcionales, con la autorización del Congreso y una declaración de estado correspondiente, podrían activarse mecanismos extraordinarios de movilización de reservistas, bajo evaluaciones de salud, aptitudes psicológicas y físicas.

La Constitución Española (artículo 30) reconoce tanto el derecho como el deber de defender a España, incluyendo la objeción de conciencia y opciones para el servicio no combatiente, como protección civil, asistencia sanitaria o ayuda humanitaria.

Es oficial | Empieza el Servicio Militar para los nacidos en 2008: este grupo será reclutado por las Fuerzas Armadas. Shutterstock

¿Cuáles son los requisitos para acceder al Servicio Militar?

Las condiciones varían según la escala a la que se opte. Un joven de esta generación difícilmente accederá a la escala de oficiales, porque exige título de ingeniería o grado universitario. Las otras vías son más abordables:

Suboficiales: haber completado el bachillerato.

Tropa y marinería: tener el graduado escolar o haber superado como mínimo segundo de la ESO.

En todos los casos hace falta la nacionalidad española, haber cumplido los 18 años y carecer de antecedentes penales. Además, hay que superar las correspondientes pruebas psicotécnicas.

¿Cuánto cobra un reservista voluntario?

Aquí está el dato que suele quedar fuera de los titulares. El Estado contempla una indemnización que duplica o triplica el salario mínimo según la escala.

El multiplicador es de dos veces el SMI diario para tropa y marinería, dos veces y media para los suboficiales y el triple para los oficiales. Esa cuantía se percibe tanto durante la instrucción como en los periodos de activación.

Asumiendo que la instrucción se extienda hasta los 30 días, un reservista de tropa y marinería puede llegar a percibir hasta 2.400 euros brutos en un solo mes. Es una cifra que convierte esta vía en una opción atractiva más allá del componente vocacional.