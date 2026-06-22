La Ciudad de México ha tomado una decisión trascendental en su camino hacia la digitalización de su sistema de transporte público.

A partir de este momento, todos los usuarios que deseen emplear el Metro, Metrobús, Tren Ligero, Cablebús, Trolebús Elevado o el Tren Interurbano México-Toluca deberán poseer, de manera obligatoria, un documento específico: la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI). Sin esta documentación, el acceso a dichos servicios estará completamente prohibido.

Recargas de la Tarjeta MI. Fuente: Metrobús CDMX.

Tarjeta MI: el único medio de acceso válido al transporte público en la CDMX

La implementación abarca prácticamente toda la red de transporte masivo de la ciudad. Únicamente el sistema RTP queda fuera por el momento , aunque se anticipa su incorporación en el corto plazo. Esta medida busca unificar el acceso a todos los medios de transporte bajo un único sistema de pago, facilitando los traslados diarios de millones de personas.

El Servicio de Transportes Eléctricos recordó que la Tarjeta de Movilidad Integrada no solo es indispensable para ingresar al transporte público, sino también para realizar recargas y aclaraciones en caso de fallas. Sin este documento físico o digital, los usuarios simplemente no podrán abordar ninguno de los sistemas integrados de la capital.

"En los Centros de Atención al Usuario (CAU), el personal podrá ayudarte con las incidencias en la compra y recarga de tu Tarjeta MI". Servicio de Transportes Eléctricos

Llega la versión digital: guía para obtener tu tarjeta virtual en tu celular

Una de las incorporaciones más relevantes es la Tarjeta Virtual MI mediante la App CDMX. Esta opción digital, que está al alcance de los usuarios de dispositivos Android y Huawei dotados de tecnología NFC, reemplaza el formato físico y habilita el pago sin contacto en diversos sistemas de transporte de la ciudad.

Esta mejora busca facilitar la experiencia del usuario y optimizar el uso del transporte público, promoviendo un entorno más eficiente y moderno.

Activa tu tarjeta virtual en pocos pasos: descarga la App CDMX (ícono del ajolote), crea o inicia sesión con tu Llave CDMX, entra a “Recarga Tarjeta” y asegúrate de tener el NFC activado en tu teléfono

Es pertinente señalar que actualmente la integración con dispositivos iPhone no se encuentra disponible, a pesar de que las autoridades locales han comunicado que están laborando para incorporar esta funcionalidad en un futuro cercano. La aplicación también permite la recarga de saldo utilizando CoDi o tarjetas bancarias.

Se destacan los esfuerzos realizados para lograr esta compatibilidad.

La funcionalidad de recarga es una de las ventajas que ofrece la aplicación.

Las autoridades recomendaron ubicar el CAU más cercano antes de viajar y cuidar la Tarjeta MI como un documento esencial. Su extravío o daño podría impedir completamente el acceso al transporte público, afectando seriamente los traslados diarios en la capital.

En caso de presentar problemas con la compra o recarga de tu Tarjeta MI, puedes acudir a los Centros de Atención al Usuario (CAU), donde el personal brinda apoyo directo. Para levantar un reporte efectivo, necesitas tener a la mano información específica: la fecha y hora de la compra o recarga, el número de la máquina donde se realizó, la estación y línea del sistema de transporte, tu Tarjeta MI y, de ser posible, el ticket emitido por la máquina.