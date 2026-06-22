En el mundo de los negocios de México, hay apellidos que representan el éxito y la prosperidad: los Slim, Larrea o Salinas Pliego son notables ejemplos. No obstante, hay un influyente clan familiar que, operando bajo un perfil mediático mucho más reservado, ha conseguido reunir una de las fortunas más impresionantes de América Latina.

Estos individuos son los propietarios de una de las cadenas de tiendas departamentales más omnipresentes del país. Conforme al Índice de Multimillonarios de Bloomberg, la familia posee una fortuna considerable, sitúandolos en la cima de la élite empresarial.

Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock

La familia casi desconocida que figura entre las más ricas del país

Cuando se examina la fortuna que está bajo la gestión de la familia Coppel, se observa que, en conjunto, su peso financiero rivalizaría directamente con las fortunas más grandes del continente. Esto se debe al éxito de su modelo de negocio, que se fundamenta en el crédito al consumo y el retail masivo, consolidando su apellido como sinónimo de comercio en México.

El imperio en cuestión es el de la familia Coppel. En particular, se pueden mencionar a los cinco hermanos Coppel Luken: Enrique, Rubén, Alberto, José y Agustín. Aunque no siempre estén presentes en los medios internacionales, el patrimonio combinado de estos hermanos alcanza la astronómica cifra de u$s 43.200 millones.

¿Cuánto dinero le corresponde a cada hermano?

El liderazgo vigente se encuentra principalmente en Agustín Coppel Luken, quien desempeña las funciones de presidente y director general, preservando la visión empresarial que instauró su progenitor, Enrique Coppel Tamayo, lo que actualmente les permite consolidarse como los “multimillonarios silenciosos” de México.

El origen de esta riqueza proviene de Grupo Coppel, una corporación que emergió en Sinaloa y que ha logrado penetrar en la clase media y popular de México como pocas marcas lo han conseguido.

Lo que distingue a este caso es la distribución equitativa de la riqueza entre los herederos del imperio comercial. De acuerdo con los datos financieros más recientes, cada uno de los hermanos posee una fortuna individual estimada en u$s 7.200 millones .

Este nivel de riqueza individual los sitúa cómodamente por encima de muchos empresarios que sí figuran en listas de prestigio global. Aunque el capital de los Coppel se distribuye técnicamente entre los cinco hermanos, el control corporativo se mantiene firme.