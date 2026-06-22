Rusia ha reiterado su presencia en el diálogo regional relativo a la defensa y la industria militar con la presentación reciente de una propuesta de cooperación tecnológica dirigida a naciones de América Latina.

Este enfoque tiene como objetivo potenciar las capacidades locales a través de modelos de colaboración industrial, en un marco de incrementada competencia global y reorganización de alianzas.

Rusia propone cooperación tecnológica en defensa con países de América Latina (foto: archivo).

¿A qué países de América Latina llegará la tecnología rusa?

La propuesta contempla asociaciones para el desarrollo y la producción conjunta de sistemas militares con participación de empresas locales. Entre las áreas mencionadas figuran armas pequeñas, drones, armas de precisión, vehículos blindados y plataformas navales.

La iniciativa fue confirmada el 1 de abril de 2025 por Rosoboronexport, la empresa estatal responsable de las exportaciones de armamento ruso, durante la feria LAAD 2025 en Río de Janeiro , considerada la principal exposición de defensa y seguridad de la región. Su director general, Alexander Mikheev, explicó que el objetivo fue discutir proyectos de cooperación tecnológica con países latinoamericanos.

Rosoboronexport señaló que este esquema responde al interés de varios países por avanzar hacia una mayor autonomía estratégica.

Moscú fija la mira en Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Brasil

Con acercamientos a Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Brasil, la iniciativa rusa centra sus esfuerzos en establecer canales de diálogo con gobiernos y empresas del sector, con el objetivo de fomentar el avance en proyectos de largo plazo relacionados con la producción y el desarrollo de tecnología militar.

Durante LAAD 2025, la delegación rusa sostuvo reuniones con representantes de los ministerios de Defensa y Fuerzas Armadas de Brasil, así como de otros países latinoamericanos.

Aunque su estand fue más reducido en comparación con el de otros fabricantes internacionales, la empresa supo aprovechar el espacio para llevar a cabo encuentros privados y presentaciones técnicas.

La estrategia tiene como finalidad mantener vínculos técnicos y comerciales con la región en un escenario internacional caracterizado por tensiones geopolíticas.

Cazas Su-57, tanques y drones: el arsenal que Rusia presentó en Brasil

La participación rusa en LAAD 2025 se enmarca dentro de una estrategia más amplia de Moscú para mantener presencia e influencia en América Latina, en un contexto donde la competencia mundial por el mercado de defensa regional se intensifica entre diversas potencias.

En la exposición se exhibieron réplicas de sistemas que son considerados de interés para la región, tales como los cazas Su-57E y Su-35, el tanque T-90MS y el navío de transporte BK-16E, todos formando parte del catálogo exportable de la industria militar rusa.