La Licencia Permanente de Conducir en la Ciudad de México (CDMX), reactivada en noviembre de 2024, ha podido consolidarse como un beneficio importante para los automovilistas al eliminar la necesidad de renovaciones periódicas. No obstante, este permiso, aunque no tiene fecha de caducidad, se encuentra sujeto a la cancelación definitiva por parte de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) en caso de que el conductor incurra en faltas graves.

Pese a su naturaleza “permanente”, la autoridad de la capital se reserva el derecho de revocar la licencia de conducir cuando existan violaciones serias al Reglamento de Tránsito con el objetivo de asegurar la seguridad en las vías.

Motivos por los que darán de baja las licencias de conducir

La SEMOVI tiene la capacidad de revocar el permiso a conductores que participen en accidentes viales que resulten en víctimas graves o fallecimientos. Asimismo, uno de los ilícitos más severamente sancionados es conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias ilícitas, así como la acumulación de multas derivadas del programa “Conduce sin Alcohol”.

Una de las causas más graves para la cancelación definitiva de la licencia está directamente relacionada con incidentes de tráfico con consecuencias fatales.

Listado oficial de causas que implican la retirada inmediata de la licencia de conducir

La cancelación de la licencia de conducir permanente puede ser revocada por diversas infracciones que ponen en riesgo la seguridad de los demás. Estas acciones se consideran motivo inmediato para tal cancelación:

Accidentes viales que resulten en víctimas graves o fallecimientos.

Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.

Acumulación de sanciones derivadas del programa “Conduce sin Alcohol”.

Infracciones que atentan contra la infraestructura urbana y el orden vial.

Causar daños al mobiliario urbano, incluyendo semáforos, señales de tránsito o postes.

El uso indebido de las vías exclusivas para el transporte público, como los carriles del Metrobús o trolebús.

La acumulación de multas pendientes de pago, indicando un patrón de incumplimiento a las normativas de tránsito.

Estas acciones ponen en riesgo la vida de terceros y son motivos a considerar para la revocación del documento .

Todos los motivos por los que darán de baja las licencias de conducir

Existen motivos adicionales que afectan la validez de la licencia de conducir permanente, como la presentación de información o documentos falsos durante el proceso de trámite. Esta situación constituye una causa de cancelación inmediata e irreversible .

Es fundamental que los automovilistas poseedores de la licencia de conducir permanente comprendan que, en la mayoría de los casos de revocación por faltas de esta índole, no es posible reanudar el trámite del permiso.

Por otro lado, la SEMOVI monitorea la aptitud física de los conductores; si se presentan enfermedades crónicas o trastornos que afectan notablemente la capacidad para conducir de manera segura , la autoridad puede requerir exámenes médicos o de manejo y, si es necesario, proceder a la cancelación.

Los interesados en obtener este documento deben cumplir con los requisitos establecidos, tales como el pago de $1,500 pesos y, en el caso de nuevos solicitantes, la aprobación de un examen teórico.