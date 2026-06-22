El Código Civil Federal establece con precisión quién hereda y en qué orden cuando no existe testamento válido . A este proceso se le denomina sucesión intestada y sus disposiciones sorprenden a multitud de familias que suponían un reparto diferente.

Morir con testamento en México no asegura que las últimas voluntades se lleven a cabo. Existen ocasiones en las que un juez puede declarar nulo dicho documento —debido a defectos en su elaboración, presiones sobre el testador o irregularidades ante el notario— y, en esos casos, todos los planes se desmoronan.

Cambia la Ley de Sucesiones y estas personas no cobrarán la herencia, aunque su nombre aparezca en el testamento (foto: archivo). Freepik

Lo que pocos conocen es lo que ocurre luego: la ley comienza a llenar ese vacío y en determinados escenarios, el cónyuge sobreviviente ocupa la posición más privilegiada dentro del orden de herederos.

¿Cuándo puede anularse un testamento y quién lo determina?

Un testamento puede ser impugnado ante los tribunales por diversas razones. Entre estas razones se incluyen:

Que el notario que lo autorizó haya incurrido en irregularidades de forma Que el testador no estuviera en pleno uso de sus facultades mentales al momento de firmarlo Que haya habido dolo, engaño o violencia sobre la persona para inducirla a firmar en un sentido determinado Que simplemente no se cumplan los requisitos formales que establece la ley

Cualquier heredero que se considere perjudicado, así como personas con interés jurídico en la sucesión, tienen la posibilidad de presentar una demanda de nulidad ante el juez civil competente. Si la resolución es favorable, el testamento pierde sus efectos legales como si nunca hubiera existido . Este es el punto donde comienza la parte que más confunde a las familias.

Es importante señalar que el proceso de impugnación puede extenderse durante varios años. Durante el desarrollo del juicio, los bienes quedan sujetos a medidas cautelares, lo que significa que nadie puede venderlos, transferirlos ni disponer de ellos libremente. En la práctica, el patrimonio se encuentra congelado.

En ausencia de testamento válido, la ley prioriza al cónyuge

En caso de que el testamento sea anulado, la sucesión se regula por las disposiciones del Código Civil concernientes a los casos de muerte sin disposición testamentaria. En este contexto, los hijos del difunto ocupan el primer lugar en el orden de prelación. No obstante, si no existen hijos o estos han fallecido dejando sin descendencia, el cónyuge sobreviviente se sitúa en la primera posición en el ámbito hereditario , superando así a los padres del difunto y, naturalmente, a los hermanos.

Cuando se trata de hijos vivos, la situación favorece igualmente al cónyuge: la ley le concede una porción equivalente a la de cada hijo en la herencia, lo que implica que hereda en conjunto con ellos bajo las mismas condiciones .

No se encuentra excluido de este proceso. Adicionalmente, si el matrimonio operaba bajo el régimen de sociedad conyugal, el esposo o esposa ya posee el cincuenta por ciento de los bienes adquiridos durante la unión antes de que se efectúe el reparto.

Qué hacer hoy para que tu patrimonio no acabe en manos de un juez

Es fundamental comprender que un testamento mal confeccionado puede resultar tan perjudicial como la ausencia de uno. La distinción entre que tus bienes se distribuyan conforme a tus deseos o que sean adjudicados según un criterio no seleccionado por ti puede depender de aspectos que a simple vista parecen triviales: el tipo de testamento elaborado, el notario ante el cual fue firmado, o la posible influencia ejercida por terceros durante su formalización.

Además, se sugiere enérgicamente a los expertos en derecho sucesorio realizar revisiones periódicas del testamento, especialmente ante acontecimientos significativos en la vida familiar, tales como:

Divorcios Nacimiento de nuevos herederos Decesos de beneficiarios asignados Adquisición de nuevos bienes

Un testamento que se consideraba válido hace una década podría haber perdido su eficacia o volverse susceptible a disputas si las condiciones han cambiado.

También es recomendable familiarizarse con las herramientas complementarias al testamento: fideicomisos, donaciones en vida, designación de beneficiarios en cuentas bancarias y pólizas de seguros, así como la creación de sociedades familiares.

Aunque ninguna de estas alternativas sustituye al testamento, juntas constituyen un entramado de protección patrimonial que disminuye la dependencia de un único documento y, de este modo, mitiga el riesgo de que cualquier decisión judicial anule su efectividad.