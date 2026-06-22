Para los individuos mayores de 60 años, los requisitos son más estrictos. Además de realizar los trámites administrativos pertinentes, se les exige someterse a exámenes médicos exhaustivos que evalúen su aptitud para conducir.

La licencia de conducir es un documento que acredita la capacidad de un individuo para operar un vehículo en las vías públicas. En este sentido, el proceso de renovación de la licencia de conducir abarca una serie de pasos meticulosamente diseñados para asegurar que los conductores mantengan las competencias necesarias para una conducción segura.

No es a los 60 años: desde esta edad ya no podrás obtener tu licencia de conducir (foto: archivo).

¿Existe una edad límite para seguir conduciendo en México?

Conforme al Artículo 51 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, es imperativo que todas las personas que busquen obtener o renovar una licencia o permiso de conducir superen un examen de valoración integral que acredite su capacidad para conducir. Asimismo, deberán realizar un examen teórico y práctico que verifique sus conocimientos y habilidades relacionados con el tránsito.

No es a los 60 años: después de esta edad, ya no podrás conseguir tu licencia de conducir. (foto: archivo).

En este contexto, cabe señalar que no se establece un límite de edad para la solicitud de una licencia de conducir en México. En consecuencia, todas las personas que hayan alcanzado la mayoría de edad y logren superar el examen de valoración integral, así como cumplir con los requisitos exigidos para los conocimientos de tránsito, tienen el derecho de obtener o renovar su licencia de conducir, sin que su edad sea un impedimento.

¿Cómo determinar el momento adecuado para que un adulto mayor deje de conducir?

Es fundamental considerar diversos aspectos que pueden señalar que un adulto mayor debería suspender su actividad como conductor a medida que avanza en edad. Según un estudio llevado a cabo por Robert H. Shmerling, integrante del Consejo Asesor Editorial de Harvard Health Publishing, hay múltiples factores significativos que deben ser analizados para evaluar la capacidad de un adulto mayor para seguir conduciendo:

La pérdida de agudeza visual o auditiva puede incrementar significativamente el riesgo de accidentes, por lo cual cualquier deterioro en estas capacidades debe ser valorado de manera seria.

Las condiciones médicas crónicas o agudas , tales como enfermedades cardíacas, diabetes o trastornos neurológicos, pueden tener un impacto en la capacidad para conducir de forma segura. Es esencial supervisar cómo estas afecciones influyen en la habilidad para manejar.

La falta de fuerza , flexibilidad o coordinación puede obstaculizar maniobras fundamentales, como girar el volante o operar los controles del vehículo. Cualquier limitación física que interfiera con la capacidad de conducción debe ser tomada en consideración.

El envejecimiento conlleva una disminución en la velocidad de reacción y en la aptitud para realizar decisiones expedidas, lo que puede complicar la respuesta ante situaciones inesperadas en la vía.

Ciertos medicamentos pueden inducir efectos indeseados que afectan la capacidad de conducir, tales como somnolencia, mareos o confusión. Resulta crucial examinar los efectos de los fármacos que se consumen.

Las dificultades para recordar las normas de tránsito, las rutas habituales o sufrir desorientación en entornos familiares pueden ser indicativos de problemas cognitivos que afectan la habilidad para conducir con seguridad.

Comportamientos de conducción erráticos , como velocidades excesivas, dificultades para permanecer en el carril o indicios de conducción peligrosa, pueden señalar que el conductor ya no está en condiciones de manejar de manera segura.

Un aumento en el número de accidentes menores o incidentes en la carretera puede ser una señal de que el conductor está enfrentando dificultades para manejar con seguridad.

Las observaciones y preocupaciones de familiares, amigos o acompañantes respecto a la conducción del adulto mayor pueden ofrecer información valiosa. Si sus seres queridos expresan inquietudes sobre la seguridad en la vía, es importante considerarlas.

La realización de evaluaciones periódicas de las habilidades de conducción por parte de profesionales puede ayudar a determinar si el adulto mayor sigue siendo apto para conducir. Estas evaluaciones pueden incluir pruebas de manejo y revisiones clínicas.

La consideración de tales factores es vital para tomar una decisión meditada sobre si es el momento adecuado para que un adulto mayor interrumpa su actividad como conductor, asegurando así su bienestar y el de los demás en la vía.