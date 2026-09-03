El dólar canadiense presenta una cotización de 12.3 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 3 de septiembre de 2026, cifras que revelan que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.63%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.3 pesos y un mínimo de 12.27 pesos.

En la última semana, el Dólar canadiense subió 0.48%, pero en el último año cayó -5.61%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense alternó movimientos con predominio de alzas (6 de 10), sin jornadas estables; el cierre mostró impulso tras una breve caída, lo que sugiere una tendencia ligeramente alcista.

En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 4.70%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.26%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Comparado con los días pasados, este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas.

Este crecimiento sostenido podría ser un indicativo de un ambiente económico favorable para el Canadá, lo que atrae inversiones y mejora la confianza en su moneda.

Sin embargo, es importante monitorear cualquier cambio en las condiciones del mercado que pueda afectar esta tendencia.

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.