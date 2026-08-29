Viajar a Guatemala, Belice u Honduras con el pasaporte vencido puede convertirse en un problema antes de comenzar el recorrido. Las autoridades migratorias de estos países recuerdan que contar con un trámite de renovación iniciado no reemplaza la obligación de presentar un documento de viaje válido.

La disposición alcanza los cruces por vía aérea, terrestre y marítima y establece que el pasaporte debe cumplir con las condiciones de vigencia exigidas al momento del control migratorio. Por eso, quienes tengan previsto viajar deberán revisar sus documentos con anticipación para evitar inconvenientes en la frontera.

(Representación creada con IA) ChatGPT

Pasaporte vencido: qué pasa si la renovación todavía está en trámite

Uno de los puntos centrales de la medida es que haber iniciado la renovación del pasaporte no habilita a utilizar el documento vencido para cruzar una frontera. Si el trámite se encuentra demorado y el pasaporte anterior ya caducó, ese documento no será considerado válido para realizar el flujo migratorio internacional.

Además, los viajeros deben contar con una vigencia mínima de seis meses en su documento de viaje al momento de pasar por el control migratorio. Por eso, no alcanza con que el pasaporte todavía esté vigente: también es necesario comprobar cuánto tiempo resta antes de su vencimiento.

Atención viajeros: antes de viajar conviene:

Revisar la fecha de vencimiento del pasaporte.

Comprobar que tenga al menos seis meses de vigencia restante .

No viajar confiando en un pasaporte vencido aunque su renovación ya haya sido solicitada.

Consultar con el consulado o la autoridad migratoria correspondiente si el trámite de renovación está demorado.

Verificar los requisitos adicionales del país de destino antes de salir.

La recomendación de las autoridades es realizar la renovación con suficiente anticipación y no esperar hasta los últimos días antes del viaje. Una demora en el trámite puede dejar al pasajero sin un documento válido para realizar el cruce internacional.

Atención viajeros

La excepción para quienes circulan dentro del CA-4

La exigencia de pasaporte no modifica los acuerdos regionales de movilidad que permiten determinados desplazamientos dentro de Centroamérica. En particular, el CA-4, integrado por Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, contempla que sus ciudadanos puedan circular entre estos países utilizando su documento nacional de identidad vigente, siempre que el viaje se encuentre dentro de las condiciones previstas por el acuerdo.

Esto significa que un ciudadano de uno de esos países no necesariamente necesita presentar un pasaporte para determinados desplazamientos internos dentro del CA-4. Sin embargo, la excepción no debe confundirse con una autorización para viajar internacionalmente con un pasaporte vencido.

Quienes tengan como destino final un país que sí exige pasaporte deberán cumplir con los requisitos migratorios correspondientes. Por ese motivo, antes de comprar un boleto o iniciar un recorrido por la región, es recomendable verificar qué documento exige cada tramo del viaje y asegurarse de que se encuentre vigente.