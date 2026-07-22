Es oficial | Mexicanos y canadienses no pondrán ingresar ni salir de Estados Unidos si postergan la renovación del pasaporte. (Representación creada con IA)

Contar con un pasaporte vigente es uno de los requisitos básicos para realizar viajes internacionales hacia o desde Estados Unidos. Esta no es una disposición nueva, sino una norma migratoria que se aplica desde hace años y que puede impedir el embarque o el ingreso al país cuando el documento está vencido.

En el caso de ciudadanos mexicanos y canadienses, postergar la renovación del pasaporte puede generar inconvenientes antes incluso de llegar al control migratorio, ya que las aerolíneas verifican la vigencia del documento durante el proceso de check-in.

Atención: qué ocurre si el pasaporte está vencido para viajar a Estados Unidos

Para ingresar a Estados Unidos, los viajeros deben presentar un pasaporte vigente. Si el documento expiró, la persona puede enfrentar distintos inconvenientes, incluso cuando tenga otros permisos migratorios en regla.

En el caso de los ciudadanos mexicanos, un pasaporte vencido puede impedir completar los controles migratorios o abordar un vuelo internacional, aun cuando la visa estadounidense continúe vigente.

Además, una vez iniciado el trámite de renovación, el pasaporte anterior suele quedar invalidado, por lo que deja de ser válido para viajar o realizar trámites migratorios.

Imagen ilustrativa ChatGPT

Qué deben tener en cuenta los mexicanos que viajan a Canadá

Los ciudadanos mexicanos que viajan a Canadá también necesitan contar con un pasaporte vigente.

Dependiendo del tipo de viaje, deberán disponer de una visa canadiense o de una Autorización Electrónica de Viaje (eTA) válida. Si el pasaporte vence, la eTA vinculada a ese documento deja de ser válida y será necesario tramitar una nueva una vez obtenido el pasaporte renovado.

Desde febrero de 2024, Canadá endureció algunos requisitos para los viajeros mexicanos. Quienes no reúnen las condiciones para obtener una eTA, o ingresan por vía terrestre o marítima, deben solicitar una visa de visitante.

El principal problema suele aparecer antes del control migratorio

Aunque muchas personas creen que la dificultad aparece al llegar al país de destino, en la práctica el primer control suele realizarlo la aerolínea.

Antes del embarque, las compañías aéreas verifican que los pasajeros cuenten con la documentación exigida para ingresar al destino. Si el pasaporte está vencido, pueden negar el abordaje del vuelo.

Entre las consecuencias más frecuentes se encuentran:

Negativa de embarque por parte de la aerolínea.

Rechazo del ingreso por las autoridades migratorias del país de destino.

Pérdida de vuelos, reservas, conexiones y otros servicios contratados.

La recomendación para evitar inconvenientes

Las autoridades recomiendan iniciar la renovación del pasaporte con suficiente anticipación y revisar los requisitos específicos del país al que se viajará antes de comprar los boletos.

En el caso de México, el trámite debe realizarse ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Para ingresar a Estados Unidos o Canadá, también es importante verificar que las visas o autorizaciones electrónicas asociadas al pasaporte continúen siendo válidas luego de la renovación del documento.