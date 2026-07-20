La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial no establece un límite de edad obligatorio para dejar de conducir en México, por lo que una persona puede seguir manejando incluso después de los 80 años.

Sin embargo, la normativa sí exige el requisito clave de demostrar que se cuenta con las capacidades físicas y mentales necesarias para conducir de forma segura.

Controles más estrictos según la edad

Aunque no hay un tope de años para tramitar o renovar la licencia, la vigencia del documento se reduce conforme aumenta la edad del conductor. Esto permite aplicar revisiones de salud con mayor frecuencia a quienes tienen más años al volante.

Así se dividen los plazos de vigencia:

Menores de 60 años: pueden obtener la licencia con una vigencia de hasta 10 años.

Entre 60 y 80 años: el periodo de validez se reduce a un máximo de cinco años.

Mayores de 80 años: deben renovar el documento de forma anual.

En todos los casos, los solicitantes deben acreditar que cuentan con la salud física y mental adecuada para que la autoridad apruebe el trámite. Este filtro busca detectar a tiempo a quienes ya presentan riesgos al conducir.

La edad no define la capacidad para manejar

La creencia de que existe una edad máxima para manejar es falsa. Sin embargo, el envejecimiento puede traer cambios como disminución de reflejos, pérdida de audición, problemas de visión, rigidez muscular y mayor fatiga en trayectos largos.

Según expertos, la prudencia y la experiencia compensan las limitaciones físicas de la edad. Shutterstock

Estas condiciones pueden dificultar maniobras rápidas o la identificación de señales de tránsito.

Según los expertos, la prudencia y la experiencia acumulada compensan las limitaciones físicas propias de la edad, por lo que una restricción general no reflejaría la realidad de miles de conductores competentes.

La decisión de dejar de manejar suele ser personal o médica. Se recomienda prestar atención a señales como desorientación, pérdida de fuerza o problemas visuales severos para saber cuándo es momento de retirarse del volante.