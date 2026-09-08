En España, el Gobierno establecen 14 días de festividad en todo el país, de los cuales 12 son a nivel nacional y dos son designados por las comunidades autónomas. No obstante, hay otras celebraciones en el calendario que conmemoran eventos importantes y no son parte de estos feriados.

Entre dichas festividades se encuentra El Día del Cooperante, un día no festivo que se celebra cada martes, 8 de septiembre de 2026 para mantener viva la historia de España.

Día Mundial de Concienciación del Austismo (foto: Pixabay).

¿Qué se celebra el martes 8 de septiembre?

El Día del Cooperante se celebra cada 8 de septiembre desde 2006, como iniciativa del Gobierno de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para rendir homenaje a quienes trabajan en favor de los menos favorecidos en el mundo. Esta efeméride busca destacar la valiosa labor que realizan numerosos hombres y mujeres, brindando ayuda humanitaria y promoviendo el desarrollo en comunidades necesitadas.

El objetivo de esta conmemoración es mejorar las condiciones laborales de los cooperantes, garantizando su seguridad y acceso a un régimen especial de seguridad social. Estos profesionales enfrentan grandes desafíos al trabajar en zonas de riesgo y pobreza extrema y celebrar este día es una forma de reconocer sus derechos y necesidades frente a las dificultades que enfrentan en sus misiones.

La elección de la fecha se basa en la firma de la Declaración del Milenio de Naciones Unidas en 2000, la cual establece la erradicación de la pobreza como una de sus metas. El reconocimiento del papel de los cooperantes es fundamental para avanzar hacia un mundo más justo, donde cada persona tenga acceso a lo necesario para vivir dignamente, como alimentación, educación y vivienda.

¿Por qué se celebra esta festividad en España?

¿Cómo celebrar el Día del Cooperante?

Para celebrar el Día del Cooperante, una forma efectiva es convertirse en un cooperante por un tiempo, sumándose a una ONG y participando en actividades de voluntariado en el extranjero, como durante las vacaciones de verano. Esta experiencia permite entender la labor que realizan estas personas en contextos de necesidad y crisis.

Si el voluntariado no es una opción, otra manera de rendir homenaje a los cooperantes es compartir mensajes de concienciación sobre su trabajo. Publicar en redes sociales o realizar charlas informativas puede ayudar a visibilizar la importancia de su labor y crear un mayor compromiso social en torno a la cooperación internacional.

Contenido generado por inteligencia artificial.