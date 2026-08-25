Oficial y confirmado | Ciudad de México, Monterrey, Baja California y Cancún prohibirán el ingreso de ciudadanos que hayan postergado la renovación del pasaporte.

Viajar hacia o desde México implica cumplir con un requisito clave: contar con un pasaporte válido y vigente. Los aeropuertos internacionales de Ciudad de México, Monterrey, Baja California y Cancún, por su alto flujo de pasajeros, son algunos de los puntos donde este control migratorio se aplica con mayor frecuencia.

Esta exigencia los requisitos migratorios son de aplicación nacional y rigen en todos los puntos de entrada y salida del país .

Qué exige México a los extranjeros

El Gobierno mexicano establece que los extranjeros que ingresan por motivos turísticos, con una estadía de hasta 180 días, deben presentar un pasaporte vigente al momento de pasar por los controles migratorios. Si el documento está vencido, el ingreso será rechazado .

Ciudad de México, Monterrey, Baja California y Cancún prohibirán el ingreso de ciudadanos que hayan postergado la renovación del pasaporte. Fuente: Shutterstock Jaromir Chalabala

A diferencia de otros países, México no exige por ley una vigencia mínima de seis meses para el ingreso de extranjeros; el único requisito legal es que el pasaporte esté vigente durante toda la estadía . Aun así, algunas aerolíneas sí piden esa validez mínima de seis meses como política propia, por lo que se recomienda confirmarlo antes de comprar el pasaje.

Además, es obligatorio completar la Forma Migratoria Múltiple (FMM) , y el pasaporte no puede reemplazarse por un documento de identidad como el DNI.

Qué pasa con los mexicanos que quieren salir del país

Para los ciudadanos mexicanos que salen del país, no existe un mínimo de vigencia establecido por el gobierno mexicano, pero la mayoría de los destinos internacionales sí exigen que el pasaporte tenga una validez posterior a la fecha de regreso, comúnmente de seis meses. Por eso, la recomendación es revisar los requisitos del país de destino antes de viajar.

Es importante aclarar que esta exigencia de vigencia prolongada no aplica para el reingreso a México: un pasaporte mexicano vencido no le impide a un ciudadano regresar a su propio país, aunque sí puede complicar la salida desde otros destinos hacia México .

Por eso, la recomendación general para quienes viajen por cualquiera de estos aeropuertos —o por cualquier otro punto del país— es revisar la fecha de vencimiento del pasaporte con anticipación y consultar las políticas específicas de la aerolínea antes de viajar.