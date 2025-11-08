La ministra británica del Interior, Shabana Mahmood, envió en octubre funcionarios a Copenhague para estudiar el modelo de inmigración danés, uno de los más restrictivos de Europa, de cara a reformar el sistema en el Reino Unido, informa este sábado la BBC.

Según la cadena pública, Mahmood, que asumió el cargo en septiembre, busca reducir incentivos y acelerar expulsiones, en un giro que algunos colegas laboristas ya han criticado por “demasiado radical”.

Habrá más expulsiones y limitarán la reunificación familiar

De acuerdo con la BBC, los enviados británicos se interesaron en particular por las normas danesas que limitan la reunificación familiar y restringen la concesión de asilo permanente.

En Dinamarca, solo las personas perseguidas de forma individual por regímenes extranjeros pueden obtener protección indefinida, mientras que quienes huyen de conflictos reciben permisos temporales y pueden ser repatriados cuando su país se considera seguro, indica la emisora.

El Gobierno danés amplió además el periodo necesario para acceder a la residencia indefinida y exige que los solicitantes estén empleados a tiempo completo, medidas que, según la cadena, contribuyeron a reducir las peticiones de asilo a mínimos en 40 años.

Las reglas sobre reunificación familiar también se endurecieron, pues, para poder traer a la pareja, ambas partes deben tener al menos 24 años; el residente no puede haber percibido ayudas sociales durante los tres años previos y debe aportar una garantía económica, además de superar los dos un examen de idioma.

Dinamarca excluye asimismo la posibilidad de reunificación a quienes residen en áreas catalogadas oficialmente como “sociedades paralelas” -barrios donde más de la mitad de los vecinos son de origen no occidental-, una disposición que el Ejecutivo de Copenhague justifica como herramienta de integración.

No obstante, juristas europeos, entre ellos un asesor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la han considerado discriminatoria por basarse en criterios étnicos, señala la BBC.

El responsable danés de Inmigración, Rasmus Stoklund, del Partido Socialdemócrata -mayoritario en el Gobierno de coalición-, explicó a la emisora que su país ha endurecido las leyes “para proteger la cohesión social”, con expulsiones más rápidas de delincuentes y programas de retorno voluntario apoyados con incentivos económicos.

La BBC señala que Mahmood no pretende replicar íntegramente el modelo danés, sino adaptar algunas medidas que refuercen la confianza pública en el sistema y respondan a la presión electoral del partido populista de derechas Reform UK.

Sin embargo, el debate sobre la inmigración divide al Partido Laborista, donde algunos diputados temen que seguir el ejemplo de Dinamarca acerque al Gobierno a posiciones de la extrema derecha, mientras que otros, sobre todo en circunscripciones del norte de Inglaterra, reclaman políticas más firmes para frenar el avance de Reform.

Según la BBC, Mahmood presentará su plan en las próximas semanas y prevé además reunirse con miembros del Ejecutivo danés.

Fuente: EFE.