Esta combinación simple y económica gana popularidad por sus múltiples usos en el hogar.

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En muchos hogares, los restos de cocina pueden reutilizarse mediante distintos trucos caseros pensados para facilitar las tareas domésticas. Uno de ellos consiste en combinar café usado con bicarbonato de sodio, dos ingredientes de uso cotidiano que pueden convertirse en una alternativa sencilla y económica para determinadas labores de limpieza.

¿Para qué sirve mezclar café usado con bicarbonato?

Los restos de café molido usado no necesariamente tienen que terminar en la basura. Al combinarlos con bicarbonato de sodio, pueden convertirse en un recurso casero utilizado para distintas tareas del hogar, como limpiar algunas superficies y reducir olores desagradables.

La textura granulada del café puede aportar un efecto abrasivo suave, mientras que el bicarbonato se utiliza habitualmente por su capacidad para neutralizar olores. Por eso, la mezcla también suele emplearse como una alternativa sencilla para determinadas tareas de limpieza doméstica.

Entre los principales usos que se destacan:

Eliminador de olores : el bicarbonato neutraliza olores, mientras que el café aporta un aroma agradable. Esta mezcla es ideal para colocar en la heladera, el tacho de basura o incluso en zapatos.

Limpiador natural : gracias a su textura, el café actúa como abrasivo suave y, junto al bicarbonato, ayuda a remover suciedad en superficies como ollas, sartenes o piletas.

Exfoliante corporal : en el cuidado personal, esta combinación puede utilizarse como exfoliante casero para la piel, ayudando a eliminar células muertas.

Repelente de insectos: algunas personas lo usan en exteriores para alejar hormigas u otros insectos, aunque su efectividad puede variar.

¿Por qué recomiendan mezclar café con bicarbonato?

El principal motivo por el que esta mezcla se volvió tendencia es su doble beneficio: permite reutilizar un residuo cotidiano y, al mismo tiempo, evitar el uso de productos químicos más agresivos.

Mezclar café usado con bicarbonato | Para qué sirve y por qué lo recomiendan Archivo El Cronista

Además, es una alternativa accesible, fácil de preparar y versátil, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan soluciones prácticas en el hogar.

¿Cómo prepararlo correctamente?

La preparación es simple: se mezcla café usado (ya seco) con una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio hasta lograr una textura homogénea. Dependiendo del uso, se puede aplicar en seco o agregar unas gotas de agua para formar una pasta.

¿Cuáles son los factores a tener en cuenta?

Si bien es un método seguro en la mayoría de los casos, se recomienda probar primero en una superficie pequeña para evitar manchas o daños, especialmente en materiales delicados.

En definitiva, mezclar café usado con bicarbonato es una alternativa económica, sustentable y funcional que demuestra cómo pequeños hábitos pueden generar grandes cambios en el día a día.