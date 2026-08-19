En esta noticia BanBajío regresa al mercado de deuda

Banco del Bajío prepara una emisión de deuda bancaria por hasta MXN$ 5,000 millones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), mediante dos bonos que representan la primera y segunda emisión de un programa con un monto autorizado de hasta MXN$15,000 millones, de acuerdo con documentos entregados a la plaza bursátil.

Las emisiones, identificadas con las claves de pizarra BBAJIO 26 y BBAJIO 26-2, contemplan en conjunto un monto objetivo de MXN$ 2,500 millones, con una opción de sobreasignación que podría elevar el monto colocado hasta MXN$ 5,000 millones, según el prospecto de colocación.

La operación está prevista para realizarse durante la primera semana de octubre. El primer bono tendrá un plazo de tres años, mientras que el segundo tendrá una vigencia de cinco años.

La colocación contará con calificaciones de AAA otorgadas por Moody’s y HR Ratings, de acuerdo con los documentos de la emisión.

BanBajío regresa al mercado de deuda

La operación permitirá a BanBajío recurrir nuevamente al mercado bursátil como parte de su estrategia de fondeo. El programa contempla emisiones por hasta MXN$15,000 millones, de las cuales las dos primeras serán las que se buscan colocar en octubre.

Los documentos entregados a la BMV todavía no detallan el destino específico de los recursos.

Santander fungirá como intermediario colocador, mientras que Multiva participará como representante común de los tenedores.

Al cierre del segundo trimestre del año, Banco el Bajío reportó un retroceso de 2.2% en la utilidad neta a MXN$ 2,118 millones comparada con el mismo lapso de 2025. El margen financiero ascendió a MXN$ 5,219 millones cifra que representó un decremento de 3.4%. En tanto que la cartera total cifró los MXN$ 296,354 millones al cierre de junio, esto es un aumento de 11.8% anual.