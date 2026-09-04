El colchón es una de las superficies que más contacto tiene con el cuerpo durante el día, ya que allí se pasan varias horas seguidas durmiendo. Con el paso del tiempo, es normal que acumule polvo, sudor, ácaros y olores que no siempre se eliminan con una simple aireación.

Por eso, muchas personas buscan alternativas caseras, económicas y sencillas para mantenerlo en buen estado sin recurrir a productos químicos costosos. Una de las opciones más recomendadas es el vinagre, un elemento presente en casi todas las cocinas.

Rociar vinagre en el colchón se convirtió en una práctica habitual de limpieza gracias a sus propiedades desinfectantes y desodorantes, además de ser una alternativa accesible y de bajo costo.

Para qué sirve el vinagre en el colchón

El vinagre es reconocido por su capacidad para neutralizar malos olores, algo que resulta útil en un colchón expuesto diariamente al sudor. Además, gracias a su acidez, ayuda a eliminar bacterias y actúa como un desinfectante natural.

Otro de los beneficios que se le atribuyen es su aporte para frenar la proliferación de ácaros, insectos microscópicos que suelen alojarse en los colchones y que pueden generar molestias respiratorias o alergias en personas sensibles.

Otro de los beneficios que se le atribuyen es su aporte para frenar la proliferación de ácaros. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo se recomienda aplicarlo

Para utilizarlo, se aconseja mezclar partes iguales de agua y vinagre blanco en un rociador y aplicar la solución de forma uniforme sobre la superficie del colchón, evitando empapar demasiado la tela.

Luego de rociarlo, se recomienda dejar que actúe y se seque al aire libre, idealmente con ventanas abiertas para favorecer la ventilación. Una vez seco, se puede pasar una aspiradora para retirar los residuos de polvo o ácaros que hayan quedado sueltos.

Este método se recomienda realizarlo cada cierto tiempo como parte del mantenimiento regular del colchón, y siempre es aconsejable probar la solución en una zona pequeña antes de aplicarla por completo, para verificar que no afecte el color o la tela.