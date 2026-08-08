2026 contará con más festivos para los colombianos que el año previo (Fuente: archivo).

Evocar los instantes memorables de la historia es una manera de preservar su vigencia a pesar del transcurso de los años. Por esa razón, resulta fundamental estar al tanto de cuáles fueron los sucesos que marcaron el calendario el 8 de agosto .

Estas son las efemérides del 8 de agosto

1902: En la ciudad de Bristol (Reino Unido) nace Paul Dirac, que será gran físico teórico británico que contribuirá de forma fundamental en el campo de la física al desarrollo de la mecánica y electrodinámica cuánticas. (Hace 124 años)

1883: Nace en San Miguel Anenecuilco, México, Emiliano Zapata, que será uno de los líderes de la Revolución de su país por tratar de mejorar las condiciones de vida de las clases menos favorecidas. En la actualidad, su ideario político continúa siendo un punto de referencia básico para las aspiraciones de la mayor parte del humilde campesinado mexicano. (Hace 143 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1898: El pintor francés Eugene Boudin, llamado "el poeta de la bruma", fallece en Deauville (Francia). Fue uno de los primeros paisajistas en pintar al aire libre. (Hace 128 años)

1897: Fallece en el balneario de santa Águeda de Mondragón (España), asesinado por un anarquista, Antonio Cánovas del Castillo, político e historiador español, una de las figuras más influyentes de la política española de la segunda mitad del siglo XIX al ser creador del sistema político de la Restauración y convertirse en máximo dirigente del Partido Conservador. Está considerado por muchos como un político brillante. (Hace 129 años)

117: En Cilicia (Armenia), enfermo y extenuado tras una durísima campaña militar, fallece a los 63 años el emperador Trajano, que había nacido en la provincia de la Bética, en el sur de España. Le sucederá Adriano. (Hace 1909 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este sábado

El evento más importante destacado es el nacimiento de Emiliano Zapata en 1883, ya que se convirtió en un líder fundamental de la Revolución Mexicana, luchando por mejorar las condiciones de vida de las clases desfavorecidas. Su legado perdura en la actualidad, siendo un referente para el campesinado mexicano en sus aspiraciones por justicia social.