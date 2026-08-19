Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 19 de agosto.

Estas son las efemérides del 19 de agosto

1946: Nace en Hope, (EE.UU.) Bill Clinton que se convertirá en el 42º presidente de su país de 1993 a 2001 y lo conducirá al periodo más largo de expansión económica y se convertirá, en 1998, en el segundo presidente que tendrá que afrontar un proceso de destitución ("impeachment"). (Hace 80 años)

1871: En Dayton, EE.UU., nace Orville Wright, pionero de la aviación que junto con su hermano Wilbur, protagonizarán el 17 de diciembre de 1903 el primer vuelo con motor de la historia de la aeronáutica a los mandos del aeroplano "Flyer I", en Kitty Hawk, Carolina del Norte. (Hace 155 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1994: Muere en Big Sur (EE.UU.) el químico norteamericano Linus Pauling, que recibió dos premios Nobel, uno de Química, en 1954, por su descripción sobre la naturaleza de los enlaces químicos y otro en 1962, en esta ocasión el de la Paz, por sus esfuerzos para controlar la proliferación de armas nucleares. (Hace 32 años)

1923: Muere en Ginebra, Suiza, el economista y sociólogo italiano Wilfredo Pareto, que contribuyó en estas dos disciplinas especialmente en el área de la distribución de la riqueza y en el análisis de las elecciones individuales, siendo el creador del concepto de eficiencia de Pareto. También contribuyó al desarrollo de la microeconomía aportando ecuaciones como la llamada "curva de indiferencia". (Hace 103 años)

1825: En Roa (Burgos, España), en un acto de implacable severidad que ha conmocionado a los partidarios de la causa constitucional, esta mañana ha sido ejecutado en la plaza mayor de esta villa el célebre mariscal de campo Juan Martín Díez, «El Empecinado», legendario héroe de la Guerra de la Independencia. El indómito militar liberal, capturado meses atrás tras el restablecimiento del absolutismo por parte de Fernando VII, ha marchado hacia el patíbulo de la horca mostrando una feroz resistencia ante sus captores en sus últimos minutos de vida. La ejecución del mítico guerrillero liberal, despojado de sus honores militares y ajusticiado como un criminal común, escenifica la determinación absoluta del régimen absolutista por erradicar cualquier vestigio de la resistencia constitucionalista de 1820 en el territorio nacional. (Hace 201 años)

1819: Fallece en Birmingham (Reino Unido) el matemático e ingeniero escocés, James Watt, que contribuyó enormemente al desarrollo de la máquina de vapor, al hacerla una máquina viable y económica para la obtención de energía, cuando creó la cámara de condensación que aumentó considerablemente su eficacia. (Hace 207 años)

1662: Fallece en Auvergne (Francia), el matemático y filósofo francés Blaise Pascal, inventor de la calculadora, una máquina que realiza cálculos matemáticos de manera puramente mecánica y que se llamó "Pascalina". (Hace 364 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este miércoles

El evento más importante destacado es el nacimiento de Bill Clinton en 1946, ya que se convierte en el 42º presidente de EE.UU. y lidera un periodo de notable expansión económica, además de enfrentar un proceso de destitución en 1998, lo que marca un momento crucial en la política estadounidense.