Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 17 de noviembre en nuestro país y en el mundo.

Estas son las efemérides del 17 de noviembre

1887: En Londres, Reino Unido, nace el Mariscal de Campo Bernard Law Montgomery, que en 1942 obtendrá el mando del VIII Ejército británico (conocido como Ratas del desierto) en el Norte de África. Se enfrentará con éxito a las tropas alemanas comandadas por Erwin Rommel en la batalla de El-Alamein, obligando a Rommel y su ejército a huir a toda prisa rumbo a Túnez. (Hace 138 años)

1755: En Francia, en el Palacio de Versalles, nace Luis XVIII, rey de Francia desde 1795 y efectivo entre 1814 y 1824, a excepción del breve periodo conocido como los Cien Días. Adoptará una postura avanzada, cercana al pensamiento de la Ilustración, sin embargo, la evolución de la mentalidad francesa revolucionaria le hará abandonar el país en 1791. (Hace 270 años)

9: En la actual comuna de Cittareale (Italia), nace Tito Flavio Vespasiano, emperador del Imperio romano desde el año 69 hasta su muerte el 23 de junio de 79. (Hace 2016 años)

1917: En Meudon, Francia, muere el escultor francés Auguste Rodin cuyas obras se enmarcaron en el academicismo más absoluto de la escuela escultórica neoclásica. "El pensador" es una de sus obras más conocidas. (Hace 108 años)

1796: En San Petersburgo (Rusia), fallece a los 67 años la zarina Catalina II la Grande. Durante sus 33 años de reinado absoluto, logró la unificación y expansión del imperio ruso y la economía rusa creció considerablemente y se fundaron ciudades como Sebastopol y Jerson. Sus reformas fueron de carácter aristocrático favoreciendo el inmovilismo de las estructuras tradicionales de la sociedad, erigidas en la servidumbre del campesinado. (Hace 229 años)

375: Valentiniano I, emperador del Imperio Romano de Occidente desde 364, muere en Brigetio, actual Eslovaquia. A muy temprana edad entró al ejército y fue ascendiendo hasta llegar a tribuno en el año 360. Como emperador tuvo una gran actividad legisladora y una administración honesta y eficaz. Durante su reinado siempre le preocupó reforzar las fronteras del norte. (Hace 1650 años)

La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento del Mariscal de Campo Bernard Law Montgomery en 1887, ya que su liderazgo en la batalla de El-Alamein en 1942 fue crucial para la victoria aliada en el Norte de África, marcando un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial al obligar a las tropas alemanas a retirarse.