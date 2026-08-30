Tras una semana lluviosa | Cómo seguirá el clima en Buenos Aires en la segunda semana de abril. Foto (Archivo)

El tiempo en España durante este domingo, 30 de agosto de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por precipitaciones.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este domingo 30 de agosto

El clima en España se mantendrá marcado por altas presiones, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. Un frente traerá cielos nubosos de oeste a este en Galicia y el área cantábrica, con lluvias débiles y dispersas. Además, habrá bancos de niebla matinales y calima en algunas zonas.

Las temperaturas subirán moderadamente en gran parte de la Península, superando los 35 grados en Andalucía y el este, con noches tropicales en litorales mediterráneos. El viento será moderado en el norte de Galicia y Canarias, con ráfagas fuertes en áreas expuestas, mientras que en el resto predominará el viento flojo.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este domingo?

En Madrid habrá cielos despejados, temperaturas en ascenso (máx. 34 °C y mín. 15 °C) y vientos flojos variables con predominio del suroeste a mediodía y algún intervalo moderado por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Andalucía tendrá cielos poco nubosos o despejados, con posibles brumas o nieblas en el litoral mediterráneo; temperaturas en ligero ascenso, localmente sin cambios; vientos flojos variables con brisas en el litoral y Levante moderado en el Estrecho.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

En Cataluña habrá cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en ascenso salvo en el tercio sur y viento flojo variable por la mañana, tendiendo a sur al mediodía con intervalos de moderado por la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

En Aragón predominarán cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas en ascenso; el viento será flojo y variable por la mañana, pasando a oeste en el sistema Ibérico y a sur en el resto desde el mediodía y a noroeste moderado a últimas horas en la depresión del Ebro.

El clima en Asturias se presentará con cielo nuboso, aunque se abrirán claros por la mañana en el oeste y durante la tarde en la costa este. Habrá brumas y nieblas en la Cordillera, así como lluvias débiles y algún chubasco, que disminuirán al final de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 24 y 12 grados, con vientos flojos que aumentarán a moderados en el litoral.

Cómo estará el clima en España este miércoles 4 de febrero (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso o despejado, con mínimas en ligero descenso y viento flojo variable con brisas costeras, tendiendo por la tarde a componente sur. Temperaturas: máxima 32 grados y mínima 18 grados.

En el norte de las islas montañosas, se prevén intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles en el nordeste de La Palma y Tenerife. El resto de las zonas estarán poco nubosas, con algunas nubes nocturnas en Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas oscilarán entre 19 grados de mínima y 29 grados de máxima, con ligeros ascensos en zonas interiores. El viento será moderado del nordeste, con intervalos fuertes en algunas vertientes y en las cumbres centrales de Tenerife soplará moderado del suroeste, cambiando a oeste por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas en ascenso o sin cambios (máxima 35 °C y mínima 16 °C) y viento flojo variable por la mañana, tendiendo al mediodía a flojo a moderado del sur y este.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León, el clima se presentará con intervalos nubosos en el tercio norte y extremo occidental, donde podría haber brumas matinales y alguna precipitación débil en montaña, mientras que en el resto de la región habrá cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente hasta 8 grados y las máximas alcanzarán los 33 grados, con un viento variable predominando del oeste, flojo en general y con intervalos moderados por la tarde.

El clima se caracterizará por cielos despejados y temperaturas en ligero a moderado aumento, alcanzando máximas de 34 grados y mínimas de 9 grados. Se espera un viento flojo variable, predominando del oeste durante las horas centrales, aunque en el sureste de Albacete el viento será del sureste, con intervalos moderados por la tarde. En el noroeste de Toledo y zonas altas del Sistema Ibérico, habrá también intervalos de viento moderado del oeste.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá cielos poco nubosos o despejados, con nubes bajas por la mañana, vientos flojos del este y temperaturas entre 18 y 26 grados.

En Melilla, cielos nubosos con nubes bajas, despejando por la tarde; máx 29 °C, mín 21 °C, vientos flojos de componente este con intervalos moderados por la tarde.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Poco nuboso al comienzo, aumentando a nuboso con lluvias débiles en el norte. Temperaturas mínimas de 14°C y máximas de 31°C, con viento flojo variable que se intensifica. Por otro lado,

El clima en Navarra se presentará poco nuboso por la mañana, con nubosidad en aumento por la tarde y lluvias débiles en el noroeste, temperaturas entre 12 y 32 grados y brumas vespertinas en las sierras.

En La Rioja, poco nuboso con nubes bajas al final del día; temperaturas en ligero ascenso (máx 34 °C y mín 14 °C); viento del suroeste en la sierra y variable en el valle, flojo con intervalos de moderado.

Contenido generado por inteligencia artificial.