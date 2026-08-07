El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este viernes, 7 de agosto de 2026.

Pronóstico del tiempo para España para este viernes 7 de agosto

El clima en España se caracterizará por una estabilidad general, con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. En el norte de Galicia y el área cantábrica, se presentarán cielos nubosos o cubiertos, aunque se espera que estos se levanten gradualmente, mientras que en litorales de Galicia podrían persistir.

Las temperaturas máximas ascenderán en el nordeste peninsular, superando los 35 grados en el interior de la mitad sur y el cuadrante nordeste. Se prevén noches tropicales en el sureste peninsular y Baleares. El viento será moderado en muchas áreas, con intervalos fuertes en Canarias y otras regiones.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este viernes?

Cielos despejados y temperaturas máximas de hasta 39 grados en Madrid, con algún chubasco ocasional en la Sierra.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

El clima en Andalucía se caracterizará por cielos poco nubosos o despejados, con nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo. Se esperan tormentas ocasionales en las sierras del interior oriental, especialmente en el nordeste, donde podrían ser fuertes. Las temperaturas oscilarán entre 20 y 41 grados, con un ligero ascenso en general, excepto en el litoral mediterráneo occidental. Los vientos serán flojos, aumentando a moderados por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución en áreas montañosas. Se esperan chubascos aislados ocasionales en el Pirineo occidental y el tercio sur. Las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 15 grados y un máximo de 39 grados, siendo significativamente altas en algunas regiones. Habrá viento flojo de dirección variable, predominando la componente sur por la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso y nubosidad de evolución en el sistema Ibérico y el Pirineo, donde se prevén chubascos y tormentas por la tarde, especialmente en la franja oriental del sistema Ibérico. Las temperaturas oscilarán entre los 14 grados de mínima y alcanzarán hasta 39 grados de máxima, con un ascenso notable en la mitad oriental de la depresión del Ebro. Se espera un viento flojo de dirección variable, predominando el sur y sureste por la tarde.

El clima en Asturias se presentará nuboso por la mañana, con brumas y bancos de niebla en la Cordillera. Por la tarde, se espera que disminuya la nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 31 grados, con un ligero ascenso de las máximas. El viento será flojo y variable en el interior, mientras que en el litoral soplará de componente este, pudiendo haber intervalos de mayor intensidad.

Cómo estará el clima en España este viernes (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso o despejado, con nubes de evolución diurna en el interior de Mallorca. Temperaturas con pocos cambios (máxima 34° y mínima 21°) y viento flojo variable con brisas costeras.

Cielos despejados con intervalos de nubes bajas en el oeste de Lanzarote y Fuerteventura y norte del resto de islas. Temperaturas con pocos cambios, alcanzándose máximas de 33 °C y mínimas de 18 °C. Se prevén ligeros descensos en el sur y oeste y ascensos en el este, especialmente en la provincia oriental y Tenerife. Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, con probabilidad de rachas muy fuertes en las cumbres, sobre todo en La Gomera y zonas altas de Gran Canaria.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso en la Comunidad Valenciana, con temperaturas que alcanzarán hasta 38 grados y chubascos por la tarde en el interior del norte.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso con nubosidad baja en el nordeste y extremo norte durante la madrugada y mañana, pudiendo formarse bancos de niebla. Por la tarde, habrá nubosidad de evolución y chubascos dispersos, con tormentas en el este que podrían ser fuertes y también en el Sistema Central y el norte montañoso. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 11 grados y las máximas alcanzarán hasta 37 grados, siendo este último ascenso moderado a notable en el noreste. El viento será del nordeste o variable, tendiendo a oeste y suroeste, con intervalos flojos a moderados y posibilidad de rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.

El clima se presentará con cielos poco nubosos o despejados, aunque en la mitad oriental y la Mancha de Toledo y Ciudad Real se espera nubosidad de evolución que podría traer chubascos dispersos y alguna tormenta ocasional, localmente fuertes en algunas sierras. Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios, mientras que las máximas experimentarán un ligero aumento, alcanzando hasta 39 grados en algunas áreas. Los vientos serán flojos, con intervalos moderados en la mitad oriental.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá cielos nubosos con brumas y posibles bancos de niebla, temperaturas en descenso (máx. 27 °C, mín. 19 °C) y vientos flojos a moderados de levante.

En Melilla habrá cielos poco nubosos con brumas e intervalos de nubes bajas, sin descartar bancos de niebla, vientos flojos con predominio de levante y temperaturas de 31 grados de máxima y 24 de mínima.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Nubes bajas por la mañana, luego poco nuboso; mínimas sin cambios o en ligero descenso, máximas en ascenso (notable en el sureste) y viento flojo variable con predominio del norte al mediodía. Por otro lado, cielos nubosos por la mañana en el noroccidente de Navarra, despejándose luego; temperaturas entre 13 y 36 grados, con posibilidad de algún chubasco aislado en la Ribera Baja.

El clima en La Rioja será poco nuboso por la mañana, con niebla en la Rioja Alta y por la tarde se esperan chubascos dispersos y tormentas, con temperaturas entre 16 y 37 grados.