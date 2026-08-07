Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a Santo Domingo de Guzmán que se recuerda cada 8 de agosto.

Santoral del día | Santo Domingo de Guzmán (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santo Domingo de Guzmán?

Santo Domingo de Guzmán fue un presbítero y canónigo de Osma, conocido por su dedicación a la predicación en tiempos de agitación religiosa, especialmente en el contexto de la herejía albigense. Su vida se caracterizó por una profunda humildad y un compromiso con la pobreza voluntaria, dedicándose a hablar con Dios o sobre Dios. Esta cercanía espiritual lo llevó a convertirse en un referente en su época.

Con el deseo de propagar la fe de una manera renovada, Santo Domingo fundó la Orden de Predicadores, también conocida como Dominicos. Esta orden se estableció con el objetivo de revitalizar la vida apostólica en la Iglesia, promoviendo un enfoque que combinara la oración, el estudio y el ministerio de la Palabra. Su visión fue pionera y marcó un hito en la historia de la evangelización.

Santo Domingo falleció en Bolonia el seis de agosto, dejando un legado duradero en la Iglesia católica y en la vida de los creyentes. Su influencia sigue presente en la labor de los Dominicos, quienes continúan comprometidos con la predicación y el servicio a la comunidad. Su vida y obra son un testimonio de dedicación a la fe y al prójimo.

Para los que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a

este

santo

devoción por

Dios

Santoral del día | Santo Domingo de Guzmán (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el sábado, 8 de agosto de 2026

El 8 de agosto de 2026 se celebran diversos santos, destacando la figura del Beato Antonio Silvestre Moya, quien vivió en el siglo XX. Este beato es conocido por su dedicación y servicio a la comunidad, siendo un ejemplo de fe y compromiso en tiempos difíciles.

También se conmemora a San Emiliano de Cízico, un santo del siglo IX, que es recordado por sus contribuciones a la evangelización. Su legado ha perdurado a lo largo de los siglos, inspirando a generaciones en su camino espiritual.

Adicionalmente, la festividad incluye a San Eusebio de Milán y San Severo de Vienne, ambos del siglo V, así como a San Famiano de Galese del siglo XII, San Marino de Anazarbe del siglo IV, San Mummolo de Burdeos del siglo VII y San Pablo Ke Tingzhu del siglo XX, cada uno con su propia historia y relevancia en la tradición católica.

La oración para Santo Domingo de Guzmán:

Oh glorioso Santo Domingo de Guzmán, predicador de la verdad y padre de los pobres, intercede por nosotros ante el Señor; alcánzanos un amor ardiente por la Palabra, humildad de corazón y celo apostólico, para que, iluminados por la gracia, vivamos en la caridad y conduzcamos a muchos a Cristo. Protege a la Iglesia, fortalece a los predicadores, socorre a los necesitados y guíanos por el camino de la salvación. Amén.