Envolver los dólares en papel aluminio: para qué sirve y por qué lo recomiendan.

Guardar dólares en el hogar exige tomar ciertas precauciones para evitar que los billetes sufran daños por la humedad, la luz, la suciedad o los cambios bruscos de temperatura. Uno de los métodos caseros más difundidos consiste en envolverlos con papel aluminio antes de colocarlos en un sitio seguro.

El aluminio puede funcionar como una barrera exterior contra la luz y las salpicaduras, pero no debe estar en contacto directo con los billetes. Tampoco reemplaza una caja hermética ni garantiza protección contra incendios, inundaciones o robos.

Para qué sirve envolver los dólares en papel aluminio

La principal utilidad del papel aluminio es crear una capa opaca alrededor del paquete, reduciendo la exposición directa a la luz. También puede aportar una protección limitada frente al polvo y el contacto accidental con líquidos.

Sin embargo, envolver los dólares directamente puede marcar sus bordes, producir pliegues o encerrar humedad. Los billetes estadounidenses están fabricados con 75% de algodón y 25% de lino, por lo que necesitan permanecer secos, extendidos y protegidos de condiciones ambientales inestables.

El aluminio debe utilizarse solamente como una cobertura secundaria. Primero, los billetes tienen que colocarse dentro de un sobre libre de ácido o una funda de poliéster apta para conservar documentos.

Además, este truco no bloquea supuestos sistemas de rastreo. Los dólares de circulación habitual no incorporan chips RFID, por lo que envolverlos en metal no impide que sean localizados mediante una tecnología escondida dentro del billete.

Cómo guardar los dólares para evitar que se deterioren

La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos recomienda conservar los documentos de papel en un ambiente fresco, relativamente seco, limpio y estable. También aconseja evitar la luz intensa, los sótanos, los áticos y los lugares expuestos a filtraciones.

Fuente: ChatGPT

Para aplicar el método sin dañar el dinero, se puede seguir este procedimiento:

Comprobar que los dólares estén completamente secos y limpios. Extenderlos sin enrollarlos ni doblarlos. Introducirlos en una funda de poliéster o un sobre libre de ácido. Envolver por fuera el sobre con papel aluminio, sin ejercer demasiada presión. Colocar el paquete dentro de un recipiente rígido y hermético. Guardarlo en un lugar elevado, oscuro y alejado de fuentes de calor.

Una pequeña bolsa de gel de sílice puede ayudar a controlar la humedad dentro del recipiente, siempre que no toque directamente los billetes. Debe revisarse o reemplazarse siguiendo las indicaciones de su fabricante.

Qué prácticas pueden arruinar los billetes guardados

El papel aluminio no corrige un ambiente húmedo. Si los dólares se envuelven mojados o se guardan en un recipiente con condensación, la cobertura puede retener la humedad y favorecer la aparición de manchas, olores o moho.

Para reducir el riesgo de deterioro conviene evitar:

Pegar los billetes con cinta adhesiva.

Plastificarlos o aplicarles pegamento.

Sujetarlos con bandas elásticas o clips metálicos.

Guardarlos cerca de cañerías, cocinas o calefactores.

Enterrarlos o esconderlos dentro de paredes húmedas.

Confiar en el aluminio como protección contra el fuego.

Manipular billetes frágiles o dañados más de lo necesario.

Cuando un dólar queda seriamente afectado, el Bureau of Engraving and Printing puede examinarlo mediante su programa de canje de moneda mutilada. Para facilitar la evaluación, el organismo indica que los fragmentos no deben enrollarse, pegarse, plastificarse ni modificarse.