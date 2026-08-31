Guardar el helado en una bolsa dentro del freezer: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Pocos placeres se comparan con disfrutar de un buen helado cremoso en casa, pero guardarlo en el congelador suele arruinar su textura original. Con el paso de los días, es común notar la aparición de cristales de hielo en la superficie y una consistencia dura o apelmazada.

Afortunadamente, un truco casero tan sencillo como efectivo promete solucionar este problema para siempre: meter el envase dentro de una bolsa plástica hermética antes de congelarlo.

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¿Por qué el helado pierde su textura cremosa dentro del freezer?

El gran enemigo del helado almacenado en casa es la quemadura por congelación (freezer burn) y la fluctuación de temperatura. Cada vez que abres la puerta del electrodoméstico, entra aire cálido y húmedo.

Esto provoca que la capa superior del postre se derrita ligeramente y se vuelva a congelar, formando molestos cristales de hielo.

Según explica el portal especializado en gastronomía The Kitchn, el envase original de cartón o plástico no es completamente hermético, lo que permite que el aire frío y seco del congelador deshidrate la crema y altere la estructura láctea.

¿Para qué sirve meter el envase dentro de una bolsa de plástico?

Introducir el pote de helado en una bolsa plástica con cierre hermético (tipo Ziploc) crea una barrera protectora adicional contra el aire y la humedad externa. Al aislar el recipiente:

Se previene la cristalización : evita que el vapor de agua del ambiente se asiente sobre el producto.

Mantiene la textura suave : conserva la cremosidad original y evita que el helado se ponga duro como una piedra.

Bloquea olores desagradables: impide que la grasa láctea absorba los olores de otros alimentos guardados en el congelador, como carnes o pescados.

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¿Qué dicen los expertos y marcas sobre este método casero?

Esta recomendación cuenta con el respaldo de grandes productores de la industria alimentaria. La reconocida marca estadounidense de helados Ben & Jerry’s señala en su guía oficial de conservación que limitar la exposición al aire es el factor determinante para mantener el helado fresco. Ellos sugieren almacenar el pote boca abajo o envolverlo en una bolsa hermética para eliminar la mayor cantidad de aire posible alrededor del envase.

Por su parte, la red de divulgación científica Food52 coincide en que reducir el espacio de aire atrapado retrasa significativamente la degradación de las grasas y azúcares.

¿Cómo aplicar este truco correctamente para obtener mejores resultados?

Para aprovechar al máximo este consejo de conservación, sigue estos simples pasos: