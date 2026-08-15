Oficial | Sheinbaum confirmó que los trabajadores recibirán una multa de hasta $ 500,000 si no fichan al entrar

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En abril de 2026, el Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que establece la semana de 40 horas y, con ella, una medida que cambia las reglas del juego para millones de trabajadores y empleadores en todo el país: la obligación de implementar un sistema electrónico de registro de asistencia, conocido popularmente como “reloj checador”.

Ahora, con la conclusión del trámite de la reforma secundaria y el aval de la Cámara de Diputados, la medida ya es un hecho. Con ello, se consolida el último paso para la transición hacia la nueva jornada laboral de 40 horas en México.

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¿Qué es un reloj checador y qué datos debe registrar exactamente?

El sistema de fichaje electrónico es un mecanismo que los empleadores deberán implantar en sus lugares de trabajo para registrar de manera precisa los horarios de ingreso y egreso de cada trabajador.

Su aplicación ha sido formalizada en la fracción XXXIV del artículo 132 de la LFT modificada, marcando una transformación drástica respecto al modelo de control de asistencia informal que prevalecía en numerosas organizaciones.

La ley estipula que la autoridad encargada de establecer las normas técnicas y operativas para su ejecución, así como las excepciones, será la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

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El contenido registrado en dicho sistema solo tendrá valor de prueba plena en juicio si su uso fue previamente pactado entre la persona trabajadora y la empleadora, asegurando una garantía bilateral en el tratamiento de los datos.

Las sanciones económicas para aquellos que no cumplan con esta obligación son severas: las multas por la falta del registro electrónico fluctuarán entre los 29,327 y 586,550 pesos, lo que representa un rango de entre 250 y 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según la adición de la fracción IV bis del artículo 994 de la LFT.

Es imperativo, por tanto, que los obligados se adhieran a las normativas vigentes para evitar consecuencias financieras adversas.

Entrada en vigor y transición: qué cambia y cuándo

El calendario de implementación contempla dos hitos esenciales. El segundo es el 1 de enero de 2027, momento en el cual comenzará oficialmente la reducción gradual de la jornada a 40 horas y será plenamente exigible la obligación de contar con el reloj checador en todos los centros de trabajo.

El primer hito se establece para el 1 de mayo de 2026, fecha en la que el dictamen aprobado prevé que las disposiciones de la reforma entren en vigor, tras su ratificación por la Cámara de Diputados.

A partir de este momento y hasta el 31 de diciembre de 2026, se extenderá el período de transición, durante el cual la STPS deberá implementar los mecanismos necesarios para recopilar, procesar y evaluar los datos relacionados con la reducción de la jornada laboral.

Este cronograma proporciona a las empresas un periodo de preparación de varios meses para ajustar sus procesos internos, aunque desde mayo ya estarán operando bajo el marco legal de la nueva normativa.