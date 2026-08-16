El hallazgo paleontológico del unicornio siberiano más completo hasta la fecha fue realizado por paleontólogos de la Universidad Estatal de Tomsk, en la región de Siberia, Rusia. Este descubrimiento desafía las creencias previas sobre la existencia de estas criaturas míticas, revelando que los unicornios sí habitaron el planeta Tierra, como lo demuestra un inesperado pero asombroso descubrimiento paleontológico.

Este hallazgo se produjo en Kazajistán, donde se encontró un cráneo de unicornio siberiano de un macho de avanzada edad, que vivió hace aproximadamente 29 mil años. Este descubrimiento también refuta la teoría que sostenía que los unicornios siberianos existieron hace unos 350 mil años, ya que el fósil hallado en Kazajistán es mucho más joven.

Hallazgo paleontológico extraordinario | Encuentran en Kazajistán el fósil de un unicornio.

Cómo eran realmente los unicornios reales

El unicornio siberiano, conocido científicamente como Elasmotherium sibiricum, era notablemente diferente de la figura mítica que comúnmente imaginamos. En lugar de un elegante caballo adornado, este animal se asemejaba a un gigantesco rinoceronte. Según los investigadores, medía aproximadamente dos metros de altura y cuatro metros y medio de longitud, con un peso que podía alcanzar hasta cuatro toneladas.

Su distintivo cuerno sobresalía de su rostro, no de la frente, lo que le confería una apariencia imponente, propia de un rinoceronte. A pesar de su formidable aspecto, el unicornio siberiano era un herbívoro. El cráneo hallado sugiere que estos unicornios pudieron haber sobrevivido miles de años más de lo que se había estimado, probablemente debido a migraciones hacia climas más favorables. Sin embargo, los paleontólogos aún no han podido determinar la causa de su extinción.

Aunque morfológicamente no se asemejan a los que se representan en películas o literatura, este descubrimiento paleontológico saca a estas criaturas de la fantasía. El hallazgo en Kazajistán de un cráneo de unicornio siberiano de edad avanzada, que vivió hace unos 29 mil años, pone de manifiesto la existencia real de estos seres en nuestro planeta.

Así se cree que era el Elasmotherium sibiricum, el "unicornio siberiano". Fuente: Wikimedia.

La fascinante conexión entre los unicornios y la mitología

A lo largo de la historia, la interpretación medieval de huesos fósiles, junto con la ausencia de pruebas concluyentes sobre su existencia, contribuyó a la formación de la imagen mágica del unicornio que perdura en la actualidad. Este fascinante ser mitológico ha encontrado su lugar en diversas tradiciones culturales, simbolizando pureza y gracia.