Histórico fallo de la SCJN sobre las pensiones de concubinatos.

Un fallo histórico fue emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la normativa de seguridad social, el cual transforma radicalmente las condiciones requeridas para optar a la pensión por concubinato en el marco del ISSSTE.

Esta decisión marca un precedente significativo en el ámbito jurídico y social, en tanto que promueve la equidad en el acceso a derechos fundamentales.

La Suprema Corte respalda a las parejas y elimina requisitos clave para acceder a la pensión

La decisión responde a una realidad que el marco legal vigente ignoraba de que las familias en México son cada vez más diversas y los vínculos afectivos no siguen un molde único ni un calendario fijo.

A partir de esta resolución ya no será obligatorio demostrar cinco años de vida en común ni tener hijos en común para reclamar este beneficio. El cambio redefine cómo el Estado reconoce las relaciones de pareja fuera del matrimonio.

Por qué la Suprema Corte consideró “irracional” el plazo fijo de convivencia

La SCJN determinó que ese criterio vulneraba los principios de igualdad y de protección a la familia, ambos asegurados por la Constitución. De este modo, se desmantela una interpretación rígida que durante años funcionó como un filtro que restringía el acceso a la seguridad social.

El argumento central del fallo es que las relaciones humanas no se construyen con una lógica uniforme ni pueden medirse exclusivamente en función del tiempo transcurrido. La exigencia de cinco años de convivencia o la existencia de hijos en común implicaba una exclusión injusta de numerosas parejas con vínculos reales y consolidados.

El máximo tribunal concluyó que imponer un número de años para validar una relación afectiva es, en esencia, arbitrario e incompatible con los derechos fundamentales.

Cambios en la práctica: más flexibilidad, pero ¿también más incertidumbre?

El problema es que la Suprema Corte no estableció un criterio sustituto claro. Esto genera un vacío legal que actualmente permanece sin resolución. El fallo promueve una nueva etapa, aunque también otorga al Poder Legislativo la responsabilidad de definir con claridad qué parámetros son necesarios para acreditar un concubinato válido en ausencia del plazo de cinco años.

Aunque el requisito fue eliminado, acceder a la pensión por concubinato no será automático. El nuevo esquema es más flexible, pero también más exigente en términos de prueba.

Cada caso deberá evaluarse de manera individual. Las personas que soliciten el beneficio tendrán que acreditar la existencia de la relación mediante elementos concretos:

convivencia habitual

dependencia económica

reconocimiento social del vínculo.

Sin una reforma legal, la aplicación del nuevo criterio quedará sujeta a la interpretación caso por caso de jueces y autoridades del ISSSTE, lo que puede traducirse en resultados dispares para quienes reclamen el mismo derecho.