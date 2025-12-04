Diablos Rojos del México, entre los favoritos de la BMV.

Los Diablos Rojos del México conectaron un home run bursátil en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), tras exhibir un desempeño “sobresaliente” que confirma que los equipos deportivos también pueden ganar terreno en el diamante financiero.

A casi un año de listar sus acciones bajo la clave DIABLOS, los títulos de la emisora acumulan un retorno cercano al 50%, impulsados por su desempeño deportivo, resultados financieros sólidos y la fuerte base de aficionados del histórico equipo de beisbol.

El 20 de diciembre de 2024, Diablos Rojos abrieron su turno al bat en la BMV mediante un listado sin Oferta Pública Inicial a un precio de MXN $1,000 por unidad. Semanas después, la directiva presentó una propuesta de split accionario equivalente a 100 nuevas acciones por cada título previo.

“Se propondrá realizar un aumento de capital por hasta MXN $133.5 millones mediante la emisión de 13,350 millones de acciones a un precio de 10 pesos por acción y el pago de una prima por suscripción de 6.50 pesos”, explicó la compañía en su momento.

Tras el proceso, las acciones comenzaron a cotizar en 16 pesos y, al cierre de la jornada de este jueves, avanzaron hasta 24 pesos por unidad, según datos de Investing.

“En el caso del desempeño de Diablos, sin dudas lo calificaríamos como positivo, incluso con un sesgo sobresaliente”, señaló Brian Rodríguez, analista bursátil de Monex.

La novena escarlata no solo opera en el beisbol: también participa en el basquetbol y genera ingresos por venta de boletos, alimentos y bebidas en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Al primer semestre de 2025, la utilidad neta se disparó a 103 millones de pesos, un aumento de 739%; mientras que los ingresos crecieron 15.14% hasta 384.2 millones de pesos, de acuerdo con el reporte financiero.

Entre los factores que explican este desempeño se encuentra un repunte de 15.6% en asistencia, un incremento de 23.8% en ventas de bebidas dentro del estadio y un avance de 48.9% en patrocinios.

Para Rodríguez, la conquista del título 18 y el cuarto bicampeonato —tras barrer la Serie del Rey 2025— fortalecen los fundamentales del negocio al ampliar la diversificación de ingresos.

“Al tener más partidos y de mayor relevancia, se incrementa el precio de las taquillas y el aforo en los complejos. Eso también impulsa los patrocinios, la venta de alimentos y la comercialización de mercancía”, explicó.

El furor por los papeles deportivos no es exclusivo de Diablos Rojos. En el futbol, Grupo Ollamani , controladora del Club América, acumula un avance de más de 400% desde su debut en febrero de 2024, al pasar de MXN $11.50 a 60.25 pesos por acción.

Los inversionistas estarán atentos al segundo reporte del año de Diablos Rojos; sin embargo, Monex anticipa un avance de doble dígito con mejoras en márgenes.

“Para el cierre del año deberíamos ver un fuerte crecimiento en ingresos, EBITDA y particularmente una expansión en márgenes operativos”, dijo el analista a El Cronista.