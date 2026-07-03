La curva de la muerte: construyeron un puente de 2.3 millones de dólares durante diez años, pero debieron suspender a 7 ingenieros profesionales

En 2025, el estado de Madhya Pradesh, en India, suspendió a siete ingenieros del Departamento de Obras Públicas. La razón: un error de diseño que convirtió un puente de 2.3 millones de dólares en objeto de burla en todo el país.

El proyecto, conocido como Aishbagh Rail Over Bridge, buscaba resolver los problemas de tráfico en Bhopal. La obra conectaría tres zonas clave de la ciudad y beneficiaría a cerca de 300,000 personas.

Aishbagh Rail Over Bridge

Sin embargo, tras una década de construcción, las primeras fotos del puente terminado mostraron algo inesperado: una curva tan cerrada que parecía doblarse en un ángulo de 90 grados. La gente no entendía cómo semejante diseño había sido aprobado.

La curva de la muerte: ¿por qué es tan peligrosa?

Cuando un auto toma una curva, necesita espacio para “abrirse” de forma gradual. Si el giro es demasiado brusco, el vehículo tiende a salirse de su carril.

Por eso los manuales de diseño vial en todo el mundo exigen que las curvas cerradas se introduzcan poco a poco, nunca de golpe. Los expertos coinciden en que un giro abrupto después de un tramo recto es una de las situaciones más peligrosas en cualquier carretera, ya que el conductor no logra anticiparlo a tiempo.

Debieron suspender a 7 ingenieros profesionales por construir una curva de casi 90 grados. Aishbagh Rail Over Bridge

La “curva de la muerte” de Carretera Nacional, Nuevo León, México

Ubicada en el tramo de Hualahuises a Montemorelos, a la altura de la comunidad de La Laja. En los últimos dos años ha dejado 11 personas fallecidas y más de 20 lesionadas en distintos accidentes, incluyendo la volcadura de un autobús, un choque con un camión de carga que mató a cinco estudiantes normalistas, y el atropello de un motociclista.

El problema no era solo el ángulo

Meses después un experto del Instituto Maulana Azad midió el ángulo real por orden de la Corte Superior de Madhya Pradesh y descubrió que el puente no dobla a 90 grados, sino a 118 grados.

Aun así, esta cifra no exonera el diseño. Según explicó el ingeniero en jefe de obras públicas, el error fue no construir una transición suave entre el tramo recto y la curva, un elemento indispensable para que cualquier conductor pueda frenar y girar con seguridad.