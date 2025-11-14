En esta noticia ¿Cuánto dinero deuda Pemex a la CFE?

Entre los diversos adeudos que Petróleos Mexicanos (Pemex) mantiene con sus proveedores durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, ahora también figura la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dentro del grupo de acreedores a los que la petrolera no logró pagar a tiempo.

El reporte de pagos y adeudos con proveedores y contratistas de Pemex revela que la empresa tiene facturas pendientes por más de 31 millones de pesos correspondientes al suministro eléctrico de 2024. Son montos ya facturados y reconocidos oficialmente como obligaciones vigentes, pero aun así permanecen sin liquidar.

Pemex tiene deudas millonarias con CFE

El rezago no solo alcanza a empresas privadas y proveedores especializados, sino que incluso impacta a otra compañía pública estratégica del país.

¿Cuánto dinero deuda Pemex a la CFE?

El informe financiero del tercer trimestre de 2025 de la CFE señala que la empresa, encabezada por Víctor Rodríguez Padilla, reportó que Pemex acumula un adeudo adicional de 4,315 millones de pesos durante 2025, clasificado como una obligación que debe liquidarse en menos de un año.

El documento también especifica que el contrato entre ambas empresas fue celebrado el 1 de enero de 2025 y vence dentro del mismo ejercicio fiscal, lo que implica que el pago debe realizarse de forma inmediata y resolverse antes de que concluya el año.