El organismo gubernamental encargado de la gestión de la Megalópolis (CAMe) aplicó la iniciativa Hoy No Circula con la finalidad de bajar la contaminación y aumentar la pureza del ambiente en la capital mexicana y en los municipios más importantes del área metropolitana.

Este programa determina qué vehículos tendrán permitido circular por la vía pública en base al último número de la placa, color del engomado, nivel de contaminación del auto y día de la semana.

Los autos que no circulan en México este miércoles, 19 de noviembre de 2025

Los datos de los vehículos motorizados que tendrán prohibido circular por la vía pública este miércoles, 19 de noviembre de 2025 son los siguientes:

Holograma: 1 y 2

Color del engomado: rojo

Números de terminación de placa: 3 y 4.

En contraste, según la Secretaría del Medio Ambiente, los carros con matrícula foránea no podrán desplazarse de acuerdo con el último dígito de la placa y, además, tampoco tendrán permiso para andar de lunes a viernes entre las 5 y las 11 de la mañana.

¿Qué personas no están incluidas en el programa Hoy No Circula?

El Ejecutivo Mexicano señaló que aquellos conductores que tengan necesidades médicas, estén transportando a personas necesitadas de asistencia o estén atendiendo situaciones de emergencia podrán solicitar ser excluidos del programa y circular sin restricciones.

La documentación que se requiere presentar para realizar el trámite que habilita la circulación es la siguiente:

Formato de solicitud debidamente requisitado y firmado.

Tarjeta de Circulación y copia.

Documento que indique la necesidad de la asistencia médica.

Identificación oficial vigente con fotografía del solicitante

Oficio firmado por el titular de la dependencia.

Un dato a tener en cuenta es que el trámite lo deberá realizar la persona titular del pedido o, en el caso de no poder presentarse, un apoderado con una carta firmada por dos testigos e identificaciones oficiales de quienes la suscriben.