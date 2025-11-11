Durante tres meses, el Gobierno de la Ciudad de México entregará 3,439.46 pesos mensuales como apoyo a quienes no han encontrado empleo y cumplan los requisitos establecidos en el programa de Seguro de Desempleo.

La convocatoria cerró el 10 de noviembre a las 23:59 horas, y las personas que lograron registrarse recibirán hasta 10,318 pesos en total, siempre que acrediten haber trabajado formalmente y residir en la capital del país; es decir, en CDMX.

Los requisitos para acceder al beneficio

El apoyo está dirigido a personas de entre 18 y 64 años con 9 meses cumplidos que hayan perdido su empleo por causas ajenas a su voluntad a partir del 1° de enero de 2023.

Los postulantes debieron haber trabajado al menos seis meses en un empleo formal en la Ciudad de México entre 2023 y 2024, y contar con la Llave CDMX para ingresar al sistema y realizar el registro correspondiente.

Monto y duración del apoyo económico

El programa ofrece un apoyo mensual de $3,439.46 pesos por hasta tres meses consecutivos, lo que suma un total cercano a los $10,318 pesos, según informó el Gobierno de la Ciudad de México.

El trámite fue completamente gratuito y se otorgará bajo las modalidades Seguro de Desempleo Activo y Seguro de Desempleo del Bienestar, ambas administradas por la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.