Evocar los instantes memorables de la historia es una manera de preservar su vigencia a pesar del transcurso de los años. Por esa razón, resulta fundamental estar al tanto de cuáles fueron los sucesos que marcaron el calendario el 4 de marzo. 1678: Nace en Venecia (Italia), Antonio Vivaldi, compositor barroco y violinista italiano, famoso por "Las Cuatro Estaciones" y una de las figuras más sobresalientes de la historia de la música. (Hace 348 años) 1394: Nace en Oporto (Portugal), Enrique el Navegante, príncipe portugués y notable patrocinador de expediciones exploratorias de finales de la Edad Media. Gracias a su patronazgo se desarrollará la navegación portuguesa. (Hace 632 años) 1852: Muere en Moscú (Rusia) el escritor romántico ruso Nicolás Gogol, autor, entre otras, de la novela histórica "Taras Bulba" y del cuento sobre un funcionario "El capote". (Hace 174 años) 1832: Fallece en París (Francia), Jean François Champollion, egiptólogo francés, primero en descifrar la escritura jeroglífica egipcia en 1822. (Hace 194 años) 1193: En la ciudad de Damasco, actual Siria, muere Saladino, primer sultán de la dinastía ayubí y uno de los grandes gobernantes del mundo islámico, enemigo de los cristianos que dirigió la resistencia musulmana contra las Cruzadas europeas, logrando recapturar Palestina del Reino de Jerusalén. A primeros de julio de 1187 venció en la batalla de Hattin al ejército de los cruzados, con lo que devolvió la ciudad de Jerusalén al control de los musulmanes. (Hace 833 años) El evento más importante es el nacimiento de Antonio Vivaldi en 1678, ya que su obra "Las Cuatro Estaciones" lo convierte en una figura clave de la música barroca, influyendo en generaciones de compositores y en la evolución de la música clásica.