Rememorar los eventos históricos son una forma de mantenerlos vivos a pesar del paso del tiempo. Por ese motivo, es primordial conocer cuáles han sido los hechos que dejaron una huella en el calendario el 28 de agosto .

Estas son las efemérides del 28 de agosto

1916: En la ciudad estadounidense de San Francisco, nace el que será autor consagrado de ciencia ficción Jack Vance. En sus novelas planteará el futuro evolutivo de nuestra sociedad. Entre sus escritos cabrán destacar "La tierra moribunda", o la tetralogía "Ciclo de Tschai". (Hace 110 años)

1749: Nace en Frankfurt del Main (Alemania) Johann Wolfang von Goethe, que será considerado el más importante poeta alemán de todos los tiempos. De su prodigiosa pluma saldrá el gran drama "Fausto". (Hace 277 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1839: En Northampton, Reino Unido, fallece el geólogo y cartógrafo William Smith, el primero en sostener que cada periodo de la historia de la tierra tiene su particular registro fósil. (Hace 187 años)

1784: En EE.UU., muere en la Misión de San Carlos Borromeo, junto al río Carmelo, cercano a Monterrey (actual California), Fray Junípero Serra, misionero español. (Hace 242 años)

683: En la actual zona arqueológica de Palenque (México), muere Pacal II o Pacal el Grande, gobernante del estado maya de B'aakal, bajo cuyo gobierno alcanzó altos niveles de esplendor y sofisticación. Su tumba se considerará uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de Mesoamérica. (Hace 1343 años)

430: En la ciudad de Hipona (actual Argelia), que se encuentra sometida al asedio de las tropas vándalas, muere San Agustín, autor de "Las Confesiones" y "La Ciudad de Dios", obispo de Hipona de 396 hasta su muerte, uno de los más importantes pensadores cristianos junto a San Pablo y gran doctor de la Iglesia. (Hace 1596 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante es el nacimiento de Johann Wolfgang von Goethe en 1749, ya que es considerado el más destacado poeta alemán de la historia, cuyo influyente drama "Fausto" ha dejado una huella perdurable en la literatura mundial.