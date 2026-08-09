Cada día del calendario está marcado por acontecimientos importantes que han dejado una huella la historia. Por esa razón, es importante conocer cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 9 de agosto en nuestro país y en el mundo.

Estas son las efemérides del 9 de agosto

1776: Nace en Turín (Italia) el físico y químico italiano, Amadeo Avogadro, que será conocido por la ley sobre gases que llevará su nombre y por la constante, o número, de Avogadro. (Hace 250 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

1962: En Montagnola, Suiza, fallece el escritor nacido en Alemania pero nacionalizado suizo Herman Hesse, que siguió la línea del romanticismo alemán captando al mismo tiempo los problemas de la sociedad moderna. Su obra se caracteriza por la inquietud del ser humano en busca de su propio destino. Entre sus obras destacan "Demian" (1919), "Sidharta" (1922) y "El lobo estepario" (1927), libro éste en cierto modo autobiográfico. (Hace 64 años)

1942: En la cámara de gas del campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, fallece la filósofa, mística, religiosa carmelita, mártir y santa alemana de origen judío, Edith Stein. Fue alumna de Edmund Husserl y quedó muy influenciada de su fenomenología trascendental. (Hace 84 años)

1919: Muere en Montecatini (Italia) Ruggero Leoncavallo, compositor italiano, que fue uno de los principales exponentes del "verismo", realismo, en la ópera, reacción clara frente al romanticismo dominante en la época. Tal vez su ópera más conocida sea "I Pagliacci" (Los Payasos). (Hace 107 años)

1516: En Holanda fallece el pintor neerlandés Hieronymus Bosch, conocido como El Bosco. Con un estilo muy personal y surrealista sus obras influirán en pintores surrealistas del siglo XX como Salvador Dalí o Max Ernst. Entre sus obras más conocidas se encuentran "El jardín de las delicias" y "Las tentaciones de San Antonio". (Hace 510 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride destacada del día

El evento más importante es el nacimiento de Amadeo Avogadro en 1776, porque su ley de los gases y la constante que lleva su nombre cimentaron el concepto de mol y la medición de la materia, pilares de la química y la física modernas.