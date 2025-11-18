Si eres de quienes aprecian el conocimiento de la historia, conoce cuáles son los eventos que han dejado una huella imborrable en el calendario un 18 de noviembre, desde giros políticos hasta acontecimientos naturales.

Estas son las efemérides del 18 de noviembre

1923: Nace en Derry (EE.UU.) el astronauta norteamericano Alan Shepard que en 1961 pilotará el primer vuelo suborbital americano a bordo de la nave Mercury 3, alcanzando una altitud de 187 kilómetros en un vuelo de sólo 15 minutos de duración. (Hace 102 años)

1787: En Cormeilles-en-Parisis, Francia, nace Louis-Jacques-Mandé Daguerre. Inventará, junto a Joseph-Nicéphore Niépce, la fotografía. (Hace 238 años)

1962: Fallece en Copenhague (Dinamarca) el científico danés y premio Nobel Niels Henrik David Böhr, que cosechó importantes avances en la comprensión de la estructura del átomo y la mecánica cuántica. (Hace 63 años)

1952: En Charenton-le-Pont, Francia, fallece el poeta francés Paul Éluard. (Hace 73 años)

1922: Muere en París, Francia, el escritor Marcel Proust autor de "En busca del tiempo perdido", obra escrita en siete partes y una de las más influyentes del siglo XX. (Hace 103 años)

1910: En México, Francisco Ignacio Madero ha previsto la Revolución armada para el día 20 de este mes. Sin embargo en Puebla, la situación del día a día marca un rumbo diferente para desgracia de Aquiles Serdán y sus seguidores, tras haber llegado a la población un grupo de gendarmes dirigidos por Miguel Cabrera para iniciar redadas destinadas a hallar las armas de los futuros rebeldes. En este día Aquiles, Carmen y Máximo Serdán, junto con un pequeño grupo de maderistas son delatados a las autoridades porfiristas teniendo que iniciar la revolución dos días antes de lo previsto por Madero. Treinta policías, intentan penetrar por fuerza en la casa de los Serdán. Tras varias horas, Aquiles es descubierto y ajusticiado. (Hace 115 años)

La efeméride destacada del día

El evento más importante destacado es el nacimiento de Alan Shepard en 1923, ya que se convirtió en el primer astronauta estadounidense en realizar un vuelo suborbital en 1961, marcando un hito en la exploración espacial y el avance de la tecnología aeroespacial.