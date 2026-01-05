La presidenta Claudia Sheinbaum presentó oficialmente el calendario de días inhábiles para 2026, revelando una agenda de descansos más ajustada que la del año anterior.

A diferencia de 2024 y 2025, el nuevo ciclo no contará con feriados extraordinarios por transiciones de gobierno, lo que reduce el conteo total de días obligatorios para la mayoría de los trabajadores mexicanos.

Esta reducción ha generado expectativa entre el sector empresarial y los empleados, ya que la Ley Federal del Trabajo se mantendrá estrictamente bajo los siete días de asueto tradicionales. No obstante, la mandataria aclaró que habrá excepciones estratégicas vinculadas a los grandes eventos internacionales que recibirá el país.

El Mundial 2026: feriados locales y “home office”

Para compensar la agenda, Sheinbaum confirmó en la “Mañanera del Pueblo” que se otorgarán días inhábiles especiales por la Copa Mundial de la FIFA. Sin embargo, estos serán limitados a las sedes de Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, permitiendo que las escuelas y centros laborales cierren durante los partidos inaugurales en el Estadio Azteca, el Estadio Akron y el Estadio BBVA.

Claudia Sheinbaum publicó la lista oficial de feriados para 2026 y serán menos que el año anterior.

El Gobierno federal busca que este evento cultural no afecte la productividad nacional, sugiriendo esquemas de home office o jornadas de medio día para el resto de las entidades. Esta medida prioriza la movilidad en las zonas de alta afluencia turística, donde se espera una saturación de servicios.

Inversión histórica en movilidad urbana

Acompañando el calendario laboral, se anunció una inversión de hasta 2 mil millones de pesos para modernizar el transporte público en las ciudades sede. En Nuevo León, destaca la ampliación del monorriel más largo del continente, mientras que en la CDMX se inaugurarán rutas como “El Chapulín” y el “Tren El Ajolote” en Xochimilco.

¿Ya conoces los días de descanso obligatorio que establece la #LFT para 2026? ¡Infórmate!



Si trabajas en estas fechas 🗓️, tienes derecho a recibir tu salario del día + el doble.



En caso de que tu empleador no te pague lo justo, contacta a la @PROFEDET al 📞079. pic.twitter.com/5C7A5tnPQQ — STPS México (@STPS_mx) January 1, 2026

Estos proyectos no solo servirán para el flujo de aficionados durante el Mundial, sino que quedarán como infraestructura permanente para los capitalinos. La estrategia de Sheinbaum apuesta por optimizar los tiempos de traslado, compensando así la menor cantidad de días de asueto general con una mejor calidad de vida diaria.

Finalmente, el calendario 2026 se perfila como un año de alta eficiencia laboral y deportiva. Con menos “puentes” nacionales, pero con incentivos locales en las potencias económicas de México, el país se prepara para un escenario de gran exposición global sin descuidar el crecimiento económico interno.