Poner papel aluminio arriba del router de WiFi Para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

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Hay un truco casero que se repite en hogares de todo el mundo y que la mayoría descubre de casualidad o en redes sociales: colocar papel de aluminio en las antenas de un router Wi-Fi para mejorar su señal.

La calidad del internet en casa depende en gran medida de la ubicación y el alcance del router Wi-Fi. Esta práctica se basa en principios físicos relacionados con la propagación de ondas.

Para qué sirve exactamente poner papel aluminio arriba del router de WiFi

Aunque no reemplaza equipos especializados, el método puede ayudar a dirigir la señal hacia zonas específicas del hogar. El objetivo principal de este truco es redirigir la señal inalámbrica para concentrarla en un área determinada.

Funciona como un reflector de señal al ubicarse detrás del router

Puede reducir la dispersión del Wi-Fi hacia zonas innecesarias

Ayuda a enfocar la cobertura hacia espacios donde hay mayor uso

Se basa en la capacidad del metal para reflejar ondas electromagnéticas

Poner papel de aluminio en el router del Wi-Fi, para qué sirve y por qué miles de personas lo hacen.

Cómo es el procedimiento

El procedimiento más común consiste en crear una especie de antena casera que amplifica la dirección de la señal.

Se utiliza cartón como base para dar forma curva al reflector

Se recubre con aluminio para mejorar la reflexión de la señal

Se coloca detrás del router apuntando hacia la zona deseada

Puede mejorar la estabilidad de la conexión en puntos específicos

Poner papel de aluminio en el router del Wi-Fi, para qué sirve y por qué miles de personas lo hacen. Archivo El Cronista

Este sistema actúa de manera similar a una antena direccional, concentrando la señal en una dirección concreta y reduciendo pérdidas en otras áreas del hogar.

Por qué funciona este truco

El funcionamiento de este truco se explica a partir del comportamiento de las ondas electromagnéticas, que son las encargadas de transportar la señal del Wi-Fi.

Estas ondas se propagan en múltiples direcciones desde el router y pueden debilitarse al atravesar obstáculos como paredes, muebles o incluso interferencias de otros dispositivos electrónicos.

El papel de aluminio, al ser un material conductor, tiene la capacidad de reflejar parte de estas ondas. Cuando se coloca detrás del router con una forma curva, actúa como un reflector que redirige la señal en una dirección específica, en lugar de permitir que se disperse de manera uniforme en todas las direcciones.

Este principio es similar al de las antenas parabólicas utilizadas en telecomunicaciones, donde la forma curva permite concentrar la señal en un punto o dirigirla hacia una zona concreta.

En el caso del uso doméstico, esta adaptación casera no aumenta la potencia del router, pero sí optimiza la distribución de la señal disponible dentro del espacio.