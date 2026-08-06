Un truco viral destaca por su potencial para optimizar la cobertura y el alcance del internet al reflejar ondas electromagnéticas.

Una conexión a internet deficiente puede convertirse en un problema importante, sobre todo en un escenario en el que el trabajo remoto ocupa un lugar cada vez más habitual. Por este motivo, colocar papel aluminio detrás del módem de WiFi se popularizó como una alternativa sencilla para intentar mejorar la señal sin realizar gastos adicionales ni incorporar antenas externas.

La explicación detrás de este método se encuentra en una propiedad física del aluminio: funciona como una superficie capaz de reflejar las ondas electromagnéticas. De esta manera, puede contribuir a dirigir la señal inalámbrica hacia determinadas zonas del hogar.

Poner papel aluminio en el módem de WiFi: para qué sirve y por qué lo recomiendan (foto: archivo).

Cómo colocar papel de aluminio detrás del módem Wi‑Fi puede acelerar tu conexión a internet.

La popularidad de este método se relaciona con una investigación realizada en 2017 por la Universidad de Dartmouth, donde se desarrollaron reflectores personalizados mediante impresión 3D para optimizar la distribución de las señales WiFi. Durante las pruebas, los investigadores consiguieron aumentar hasta un 50% la intensidad en determinadas zonas y reducir al mismo tiempo la pérdida de señal.

Los routers distribuyen las ondas inalámbricas en distintas direcciones alrededor del dispositivo, por lo que la intensidad de la conexión puede variar considerablemente según el lugar. Además, paredes, muebles, objetos metálicos y electrodomésticos pueden interferir o debilitar la señal.

En este contexto, una superficie de aluminio colocada detrás del router puede funcionar como reflector y dirigir parte de las ondas hacia el sector delantero. Esto podría favorecer la conexión en habitaciones alejadas del equipo, aunque el resultado depende de factores como la distribución de la vivienda, los materiales utilizados en su construcción y la ubicación del dispositivo.

En aplicaciones domésticas, las mejoras pueden rondar entre un 10% y un 20% de intensidad, aunque no se trata de un resultado garantizado. Las condiciones particulares de cada espacio determinan cuánto puede cambiar el alcance o la estabilidad de la señal.

Cómo potenciar la conexión con un papel curvo

El principio detrás de este truco radica en que las señales del router operan en frecuencias de 2.4 y 5 GHz que se reflejan en superficies metálicas. Colocar un papel curvo actúa como una antena parabólica que concentra la propagación de las ondas hacia un lugar en específico, lo que potencia la conexión.

Este método es particularmente útil en entornos donde la calidad de la señal es deficiente. Implementar una simple modificación del entorno puede resultar en una mejora sustancial de la conectividad y del rendimiento general del servicio de Internet.

Colocar papel aluminio en el módem de WiFi: para qué es útil y por qué lo sugieren (foto: archivo)

Mejora tu señal de internet con papel aluminio en el módem

Para optimizar el internet doméstico utilizando este método viral, se deben seguir los pasos a continuación:

Desconectar el router

Cortar papel aluminio en un tamaño aproximado de 20 x 30 centímetros

Darle una ligera forma curva

Ubicarlo detrás del módem

Orientarlo hacia donde se necesite mejorar la señal

Aspectos y riesgos a considerar

Si bien colocar papel aluminio detrás del módem de WiFi actúa como un hack económico, sin embargo, presenta sus propias limitaciones. La mejora en la conexión se generará únicamente en una dirección, lo que implica que otras zonas pueden experimentar una cobertura de internet reducida. Asimismo, no aborda los problemas estructurales que dan origen a la mala señal, tales como las paredes gruesas, las interferencias de otros dispositivos o las distancias prolongadas.

Se debe tener prudencia al no cubrir completamente el equipo, ya que esto podría causar la acumulación de calor en el dispositivo, afectando así su rendimiento y durabilidad. Por esta razón, los profesionales sugieren emplear el material solamente como un reflector parcial, sin envolverlo por completo.

Otra aclaración a considerar es que este método puede funcionar como un ajuste temporal o experimental, pero no sustituye alternativas efectivas como la adecuada ubicación del router, el uso de repetidores o sistemas actualizados que mejoran la señal.

A pesar de sus limitaciones, esta solución se presenta como una opción de bajo costo que puede implementarse rápidamente, lo que resulta útil en ocasiones donde la conexión es deficiente y se requiere de internet de alta velocidad.

Soluciones económicas para mejorar la señal de internet en casa

El uso de papel aluminio para mejorar la señal se ha popularizado, pero expertos sugieren complementar con una revisión de la configuración del router para obtener mejores resultados. Además, el uso de extensores de señal o repetidores también puede ser útil. Estos dispositivos amplifican la señal y pueden llegar a áreas que el WiFi no cubre adecuadamente.