A pocas semanas de que concluya el 2025, y en la antesala a las vacaciones de invierno, la comunidad estudiantil mexicana ha recibido grandes noticias por parte del Gobierno de Claudia Sheinbaum.

En los últimos días dio comienzo el período de distribución de las tarjetas del Banco del Bienestar que les permitirá a los estudiantes del país que cobren algún tipo de apoyo económico, acceder a su dinero.

Para ello, los beneficiarios deberán tomar nota tanto de los comunicados oficiales que emitan las entidades educativas como de los requisitos que deberán cumplir para obtener el plástico.

¿Cuáles son los apoyos económicos que entregan tarjetas a los beneficiarios?

El Gobierno mexicano realizó recientemente el anuncio más esperado por los habitantes del territorio azteca: el comienzo de la entrega de tarjetas para los beneficiarios de una serie de apoyos económicos. La lista, incluye los siguientes:

Beca Rita Cetina

Beca Benito Juárez

Jóvenes Escribiendo el Futuro

Para obtener el plástico que les permitirá acceder a sus depósitos bimestrales, los beneficiarios deberán presentar una serie de documentos importantes en los módulos donde se lleve a cabo la dispersión.

¿Quiénes podrán recibir la tarjeta del Banco del Bienestar para cobrar su apoyo económico? (Foto: Archivo).

Beca Rita Cetina: 1,900 pesos bimestrales (+700 pesos por hijo extra)

Documentos del padre, madre o tutor

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Documentos del alumno

Acta de nacimiento

CURP

Beca Universal Benito Juárez: 1,900 pesos bimestrales

Si eres menor de 18 años

Del alumno:

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Del padre, madre o tutor:

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

Si eres mayor de 18 años

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: 5,800 pesos bimestrales

Si eres mayor de 18 años

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Si eres menor de 18 años

Del alumno:

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Del padre, madre o tutor:

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

¿Dónde se retira la tarjeta del Banco del Bienestar?

En función de la información que mantiene actualizada la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), la entrega de tarjetas que dio inicio el pasado 15 de noviembre se llevará a cabo por bloques.

Además, los anuncios en torno a las fechas y lugares dónde se realizará la dispersión de plásticos quedará a cargo de cada institución educativa, por lo que los alumnos y tutores del país deberán prestar atención a las difusiones de cada entidad.